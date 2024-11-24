Женщина выиграла в лотерею миллионы: с тех пор прошло 30 лет, она работает в супермаркете (фото)

Пара потратила деньги на покупку заброшенного пансионата в Лайм-Реджис, превратив его в 5-звездочный коттедж для отдыха. Кроме того, они запустили благотворительный проект.

68-летняя Элейн Томпсон из Ньюкасла (Великобритания) почти 30 лет назад выиграла в лотерею 2,7 миллиона фунтов стерлингов. Этот джекпот изменил жизнь женщины и ее семьи, но сейчас она снова вернулась к работе. Об этом пишет издание Daily Star.

Элейн со своим мужем Дереком, который работал бухгалтером, регулярно испытывали удачу, используя в лотерейных билетах числа, выбранные из важных для них дат — дней рождения и юбилеев.

На 17-ю годовщину их свадьбы (9 декабря) клуб "Ньюкасл Юнайтед" играл с "Челси", поэтому мужчина поехал в Лондон, чтобы встретиться с друзьями и посмотреть матч. "Не забудь купить билет!" — напомнила своему благоверному госпожа Томпсон.

68-летняя Элейн Томпсон со своим мужем Дареком сорвали джекпот Фото: Anthony Devlin

Как оказалось, эти слова определили их будущее. Когда женщина сверила свои цифры в билете (5, 11, 12, 26, 29, 33) с официальными результатами лотереи, то сначала не могла поверить своим глазам. Услышав о сорванном джекпоте, Дерек подумал, что его "разводят", но когда сам все проверил, то понял, что это правда.

"Мы легли спать, но мысли не давали нам покоя. Проснулись в 4 утра. Поскольку кто-то слил информацию о выигрыше в прессу, пришлось раздавать интервью", — вспоминают супруги.

Пара потратила деньги на покупку заброшенного пансионата в Лайм-Реджис, превратив его в 5-звездочный коттедж для отдыха. Кроме того, запустили благотворительный проект и отправляли на отдых семьи, которые боролись с раком. Затем Томпсоны продали отель, а взамен купили ресторан By The Bay и управляли им шесть лет.

Пара потратила деньги на покупку заброшенного пансионата в Лайм-Реджис Фото: Anthony Devlin

"В конце концов, мы решили, что пришло время возвращаться домой — на северо-восток. Я продолжала работать, устроившись на работу в супермаркет, хотя нам хватало денег — поэтому это не для заработка. Просто нравился социальный аспект и рутина. Да, я знаю, что люди не ожидают такого от победителя лотереи", — делится Элейн.

Дерек также все еще работает, но когда выйдет на пенсию, то мечтает объездить Европу. Супруги воспитали дочь и сына, 39-летнюю Карен и 34-летнего Гари.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов.