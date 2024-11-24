Жінка виграла у лотерею мільйони: відтоді минуло 30 років, вона працює в супермаркеті (фото)

Пара потратила гроші на купівлю занедбаного пансіонату в Лайм-Реджіс, перетворивши його на 5-зірковий котедж для відпочинку. Окрім того, запустили благодійний проєкт.

68-річна Елейн Томпсон з Ньюкасла (Велика Британія) майже 30 років тому виграла у лотерею 2,7 мільйона фунтів стерлінгів. Цей джекпот змінив життя жінки та її родини, але зараз вона знову повернулась до роботи. Про це пише видання Daily Star.

Елейн зі своїм чоловіком Дереком, який працював бухгалтером, регулярно випробовували удачу, використовуючи у лотерейних білетах числа, вибрані з важливих для них дат — днів народження та ювілеїв.

На 17-ту річницю їхнього весілля (9 грудня) клуб "Ньюкасл Юнайтед" грав з "Челсі", тож чоловік поїхав до Лондона, щоб зустрітися з друзями та подивитися матч. "Не забудь купити квиток!" — нагадала своєму благовірному пані Томпсон.

68-річна Елейн Томпсон зі своїм чоловіком Дареком зірвали джекпот Фото: Anthony Devlin

Як виявилось, ці слова визначили їхнє подальше майбутнє. Коли жінка звірила свої цифри у білеті (5, 11, 12, 26, 29, 33) з офіційними результатами лотереї, то спершу не могла повірити своїм очам. Почувши про зірваний джекпот, Дерек подумав, що його "розводять", але коли сам усе перевірив, то зрозумів, що це правда.

"Ми лягли спати, але думки не давали нам спокою. Прокинулися о 4-й ранку. Оскільки хтось злив інформацію про виграш у пресу, довелось роздавати інтерв'ю", — згадує подружжя.

Пара потратила гроші на купівлю занедбаного пансіонату в Лайм-Реджіс, перетворивши його на 5-зірковий котедж для відпочинку. Окрім того, запустили благодійний проєкт й відправляли на відпочинок сім'ї, які боролись з раком. Потім Томпсони продали готель, а натомість купили ресторан By The Bay й керували ним шість років.

Пара потратила гроші на купівлю занедбаного пансіонату в Лайм-Реджіс Фото: Anthony Devlin

"Зрештою, ми вирішили, що настав час повертатися додому — на північний схід. Я продовжувала працювати, влаштувавшись на роботу в супермаркет, хоча нам вистачало грошей – тому це не для заробітку. Просто подобався соціальний аспект та рутина. Так, я знаю, що люди не очікують такого від переможця лотереї", — ділиться Елейн.

Дерек також все ще працює, але коли вийде на пенсію, то мріє об’їздити Європу. Подружжя виховало дочку та сина, 39-річну Карен та 34-річного Гарі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.