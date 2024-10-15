Життя пішло під укіс: що сталося з наймолодшою переможницею лотереї, яка виграла $2 млн
Келлі Роджерс дуже шкодує про те, що не зберегла більшу частину виграшу, оскільки ці гроші зараз дуже потрібні її 12-річному сину, який страждає на церебральний параліч.
Наймолодша в історії переможниця британської лотереї Келлі Роджерс, яка у 2003 році виграла $2,3 млн, народила свою п'яту дитину. З якими випробуваннями жінці довелось зіштовхнутися на своєму шляху після раптового успіху, згадують журналісти видання The Sun.
Повідомляється, що після виграшу 16-річна на той час Келлі зовсім пустилась берега, витрачаючи гроші на наркотики та косметичну хірургію. Зараз британка начебто переосмислила своє життя й віднайшла щастя у родині та материнстві.
Нещодавно 37-річна Роджерс поділилася на своїй сторінці у Facebook зворушливими фотографіями новонародженої доньки Наві-Ніколи. Підписники відразу засипали матір компліментами: "Яка гарна дівчинка!", "Ти була благословенна прекрасними дітьми, Келл", "Це просто передозування милістю!".
Журналісти видання з’ясували, що наразі Келлі перебуває у стосунках з 35-річним Лі Метьюзом. У березні пара опублікувала в соціальних мережах спільне селфі, оголосивши про те, що вони — пара.
До цього британка переживала не найкращі часи: боролася з депресією і двічі намагалася покінчити життя самогубством, а в 2021 році під впливом кокаїну розбила свою машину, внаслідок чого їй заборонили сідати за кермо на 22 місяці.
Роджерс дуже шкодує про те, що не зберегла більшу частину виграшу, оскільки ці гроші зараз дуже потрібні її 12-річному сину, який страждає на церебральний параліч.
"Я купувала будинки, не маючи жодного уявлення про відповідальність. Не знала, як оплачувати рахунки, бо мені ніколи не доводилося цього робити", — розповідала вона в одному зі своїх інтерв’ю.
До речі, з огляду на подібні історії Національна лотерея у Великій Британії збільшила мінімальний вік для гравців до 18 років.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.
А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.