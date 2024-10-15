Життя пішло під укіс: що сталося з наймолодшою переможницею лотереї, яка виграла $2 млн

Келлі Роджерс дуже шкодує про те, що не зберегла більшу частину виграшу, оскільки ці гроші зараз дуже потрібні її 12-річному сину, який страждає на церебральний параліч.

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Наймолодша в історії переможниця британської лотереї Келлі Роджерс, яка у 2003 році виграла $2,3 млн, народила свою п'яту дитину. З якими випробуваннями жінці довелось зіштовхнутися на своєму шляху після раптового успіху, згадують журналісти видання The Sun.

Повідомляється, що після виграшу 16-річна на той час Келлі зовсім пустилась берега, витрачаючи гроші на наркотики та косметичну хірургію. Зараз британка начебто переосмислила своє життя й віднайшла щастя у родині та материнстві.

Нещодавно 37-річна Роджерс поділилася на своїй сторінці у Facebook зворушливими фотографіями новонародженої доньки Наві-Ніколи. Підписники відразу засипали матір компліментами: "Яка гарна дівчинка!", "Ти була благословенна прекрасними дітьми, Келл", "Це просто передозування милістю!".

Журналісти видання з’ясували, що наразі Келлі перебуває у стосунках з 35-річним Лі Метьюзом. У березні пара опублікувала в соціальних мережах спільне селфі, оголосивши про те, що вони — пара.

До цього британка переживала не найкращі часи: боролася з депресією і двічі намагалася покінчити життя самогубством, а в 2021 році під впливом кокаїну розбила свою машину, внаслідок чого їй заборонили сідати за кермо на 22 місяці.

Келлі Роджерс зірвала джекпот, коли їй було всього 16 років Фото: Callie Rogers | Facebook

Роджерс дуже шкодує про те, що не зберегла більшу частину виграшу, оскільки ці гроші зараз дуже потрібні її 12-річному сину, який страждає на церебральний параліч.

"Я купувала будинки, не маючи жодного уявлення про відповідальність. Не знала, як оплачувати рахунки, бо мені ніколи не доводилося цього робити", — розповідала вона в одному зі своїх інтерв’ю.

До речі, з огляду на подібні історії Національна лотерея у Великій Британії збільшила мінімальний вік для гравців до 18 років.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.