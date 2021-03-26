Зірваний в лотереї джекпот зламав життя юної продавчині з Великобританії (відео)

За 16 років від грошей не залишилося і сліду, і зараз Келлі сидить на грощовій допомозі від держави й одна виховує чотирьох дітей.

Наймолодша переможниця британської лотереї Lotto Келлі Роджерс, яка в 16 років зірвала куш в 1,875 млн. фунтів стерлінгів (2,58 млн доларів), через 17 років опинилася біля розбитого корита, пише The Sun.

33-річна самотня жінка, в якої четверо дітей, причому одна дитина — з інвалідністю, зовсім нещодавно потрапила в автомобільну аварію разом зі своїм бойфрендом Джейсоном Фіроном під час переслідування поліцією.

У той нещасливий вікенд пара їхала до будинку хлопця в Кросбі, графство Камбрія, коли Hyundai Tucson Роджерс врізався в живопліт фермера.

Поліцейський, який проїжджав повз, зупинився, щоб допомогти. Але, побачивши його, Келлі й Джейсон почали тікати. Офіцер зловив Фірона, який чинив опір арешту, перш ніж йому одягли наручники. У поліції він почав вигороджувати себе і говорити, що просив свою дівчину не сідати за кермо. Келлі, теж опинилася в наручниках, влаштувала істерику і спробувала звільнитися. Поліцейським довелося застосувати перцевий балончик, щоб заспокоїти її.

Тест на наркотики показав позитивний результат, а ось перевірятися на алкоголь Роджерс відмовилася. У суді їй заборонили на 22 місяці сідати за кермо. Крім того, 24 березня суддя зобов'язав її дотримуватися 11 тижнів комендантської години й одягнув електронний браслет.

Тепер багатодітна матір-одиначка, яка сидить на грошовій допомозі від держави, не знає, як далі жити, оскільки без автомобіля вона позбавлена мобільності, а четверо дітей потребують транспорту, щоб відвідувати школу та додаткові заняття.

Її приятель Фірон визнав опір поліцейському і був оштрафований на 200 фунтів стерлінгів з компенсацією розміром 100 фунтів.

А все в житті Келлі починалося дуже великонадійно. 16-річна продавщиця з магазину зірвала в 2003 році джекпот, відразу ставши дуже багатою. Сп'яніла грошима дівчина одразу ж почала витрачати тисячі доларів на галасливі вечірки, тричі збільшувала груди, спускала чимало коштів на наркотики і витратила 300 тисяч фунтів (413 тис. доларів) на дизайнерський одяг.

[ + – ] Після виграшу життя дівчини кардинально змінилося

Вона роздавала величезні суми родині, друзям і дармоїдам, а також зазнала жорстокого нападу через свою популярність і потрапила в лікарню.

Коли в грудні минулого року вона почала зустрічатися з 31-річним Джейсоном Фіроном, її близькі сказали, що це добром не закінчиться.

Нагадаємо, що сімейна пара, яка перехворіла коронавірусом, з британського міста Північний Лінкольншир, вирішила виставити на лотерею свій будинок, який оцінюється приблизно в 230 тис. фунтів стерлінгів (майже 8,8 млн грн), й автомобіль BMW за 30 тис. фунтів стерлінгів (більше 1,1 млн грн). На виручені гроші Жанетт Кромптон і Даррен Саутард хочуть почати нове життя в Іспанії.