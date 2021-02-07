Пережившая COVID пара разыгрывает BMW и дом за 230 тыс. фунтов стерлингов в лотерею (фото)

Пара хочет собрать 400 тыс. фунтов стерлингов, чтобы начать новую жизнь в Испании.

Семейная пара, живущая в британском городе Северный Линкольншир, решила выставить на лотерею свой дом, который оценивается примерно в 230 тыс. фунтов стерлингов (около 8,8 млн грн), и автомобиль BMW за 30 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 млн грн). Участие в розыгрыше стоит всего 2,5 фунта стерлингов (около 95 грн). Об этом рассказывает издание Grimsby Telegraph.

Жанетт Кромптон и Даррен Саутард в прошлом году переболели коронавирусом, что заставило их переосмыслить свою жизнь.

"Болезнь заставила нас задаться вопросом: "Хотим ли мы в конечном итоге продолжать работать с девяти до пяти до конца нашей жизни?", — рассказала изданию 52-летняя Кромптон.

Она отметила, что их давней мечтой было жить в Испании и управлять отелем типа B&B ("постель и завтрак"). И, переболев коронавирусом, они решили выставить на лотерею свое жилище, чтобы собрать денег. Благодаря розыгрышу они надеются получить 400 тыс. фунтов стерлингов, что поможет им реализовать их мечту.

"Нам нечего терять — мы могли бы осуществить нашу мечту, а кто-то мог бы выиграть BMW и дом без ипотечного кредита", — рассказала Кромптон.

Всего доступно 160 тыс. билетов, а закрывается розыгрыш 3 мая. 5% от проданных билетов пара планирует отправить на благотворительность. Если не все билеты будут проданы к этой дате, пара сохранит дом и машину, а победитель получит вместо этого 75% от общей суммы проданных билетов.

[ + – ] Дом, который разыгрывают британцы Фото: grimsbytelegraph.co.uk [ + – ] Дом, который разыгрывают британцы Фото: grimsbytelegraph.co.uk [ + – ] Дом, который разыгрывают британцы Фото: grimsbytelegraph.co.uk [ + – ] Машина, которую разыгрывают британцы Фото: grimsbytelegraph.co.uk

Фокус писал о том, что 57-летняя жительница крупнейшего канадского города Торонто по имени Денг Праватудом выиграла в лотерею "Lotto Max" 60 миллионов канадских долларов, отметив цифры, которые приснились ее мужу.

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