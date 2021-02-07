Пара, яка пережила COVID-19, розігрує BMW і будинок за 230 тис. фунтів стерлінгів в лотерею (фото)

Пара хоче зібрати 400 тис. фунтів стерлінгів, щоб почати нове життя в Іспанії.

Сімейна пара, яка живе в британському місті Північний Лінкольншир, вирішила виставити на лотерею свій будинок, який оцінюється приблизно в 230 тис. фунтів стерлінгів (близько 8,8 млн грн), і автомобіль BMW за 30 тис. фунтів стерлінгів (більше 1,1 млн грн). Участь у розіграші коштує всього 2,5 фунта стерлінгів (близько 95 грн). Про це розповідає видання Grimsby Telegraph.

Жанетт Кромптон і Даррен Саутард в минулому році захворіли коронавірусом, що змусило їх переосмислити своє життя.

"Хвороба змусила нас замислитися над питанням: "Чи хочемо ми в кінцевому підсумку продовжувати працювати з девʼяти до пʼяти до кінця нашого життя?", — розповіла виданню 52-річна Кромптон.

Вона зазначила, що їх давньою мрією було жити в Іспанії і управляти готелем типу B&B ("ночівля із сніданком"). І, перехворівши коронавірусом, вони вирішили виставити на лотерею своє житло, щоб зібрати грошей. Завдяки розіграшу вони сподіваються отримати 400 тис. фунтів стерлінгів, що допоможе їм реалізувати їхню мрію.

"Нам нічого втрачати — ми могли б здійснити нашу мрію, а хтось міг би виграти BMW і будинок без іпотечного кредиту", — розповіла Кромптон.

Усього доступно 160 тис. квитків, а закривається розіграш 3 травня. 5% від проданих квитків пара планує відправити на благодійність. Якщо не всі квитки будуть продані до цієї дати, пара збереже будинок і машину, а переможець отримає натомість 75% від загальної суми проданих квитків.

[ + – ] Будинок, який розігрують британці Фото: grimsbytelegraph.co.uk [ + – ] Будинок, який розігрують британці Фото: grimsbytelegraph.co.uk [ + – ] Будинок, який розігрують британці Фото: grimsbytelegraph.co.uk [ + – ] Машина, яку розігрують британці Фото: grimsbytelegraph.co.uk

Фокус писав про те, що 57-річна мешканка найбільшого канадського міста Торонто на імʼя Денг Праватудом виграла в лотерею "Lotto Max" 60 мільйонів канадських доларів, зазначивши цифри, які наснилися її чоловікові.

А недавно "Слуга народу" задекларував майже 2 млн грн виграшу в лотерею.