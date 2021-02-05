"Слуга народа" задекларировал почти два млн гривен выигрыша в лотерею

Выигрыш Максим Павлюк получил от шести различных фирм

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал 1939868 гривен в качестве лотерейного выигрыша.

Это следует из данных, которые парламентарий внес 2 февраля в Единый государственный реестр деклараций.

Согласно информации Реестра, выигрыш Максим Павлюк получил от шести различных фирм. Обращает на себя внимание то, что все эти фирмы зарегистрированы по одному адресу и имеют одного и того же владельца.

[ + – ] Декларация Максима Павлюка

Напомним, в своей предыдущей декларации, поданной после увольнения с прежнего места работы — военной прокуратуры (за период с 1 января по 15 августа 2019 года), нардеп указал среди своих доходов "приз" в 322 тыс. грн.

Еще один "приз" в 160 тыс. грн он указал в декларации за 2018 год.

Павлюк не единственный депутат, который успешно играет в лотерею. В 2017 году лидер Радикальной партии, нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее общей суммой в 571 045 грн.

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