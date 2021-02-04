В Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса

С четвертой попытки комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию.

ООО "Спейсикс" стала первой в Украине компанией, которая получила право на ведение легальной азартной деятельности. Об этом сообщает НВ.

По данным издания, в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, "Спейсикс" является собственниками онлайн-казино "Космолот".

Первые три попытки получить лицензию проваливались из-за того, что в госкомиссии хотели узнать информацию о конечном владельце (отказ 11 января). Затем в документах, поданных на регистрацию не хватило печати (18 января). Последний отказ произошел 27 января, когда отсутствовала информация о бренде организатора азартных игр.

2 февраля комиссия выдала разрешение компании "Спейсикс" на ведение игорного бизнеса.

"Только хотеть никогда не будет достаточно, нужно действовать. Не искать виновных. И причин, почему "нет". Брать и делать? Да. Ми — сделали. Решение о выдачи первой лицензии принято", — заявил глава комиссии Иван Рудый.

По данным Youcontrol, "Спайсикс" зарегестрирована 28 марта 2020 года. Статутный капитал составляет 30 млн гривен. Руководитель и конечный бенефициар — Сергей Потапов. Его аккаунты в соцсетях не очень активны. Компанией, в которой Потапов является СЕО OnsetGame, последний раз компания публиковала посты в апреле 2018 году.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект, легализирующий игорный бизнес. В НАПК считают, что принятый закон имеет коррупционные риски и в нынешнем виде может создавать "схемы".

Сообщалось, что по оценкам Гетманцева, в 2021 году от легализации игорного бизнеса бюджет получит 7,5 млдр гривен.

Ранее Тернопольская ОГА запретила игорный бизнес в области.