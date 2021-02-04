В Україні видали першу ліцензію на ведення грального бізнесу

З четвертої спроби комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію.

ТОВ "Спейсікс" стала першою в Україні компанією, яка отримала право на ведення легальної азартної діяльності. Про це повідомляє НВ.

За даними видання, у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, "Спейсікс" є власниками онлайн-казино "Космолот".

Перші три спроби отримати ліцензію провалювалися через те, що в держкомісії хотіли дізнатися інформацію про кінцевого власника (відмова 11 січня). Потім у документах, поданих на реєстрацію не вистачило друку (18 січня). Остання відмова сталася 27 січня, коли була відсутня інформація про бренд організатора азартних ігор.

2 лютого комісія видала дозвіл компанії "Спейсікс" на ведення грального бізнесу.

"Тільки хотіти ніколи не буде достатньо, потрібно діяти. Не шукати винних. І причин, чому "ні". Брати і робити? Так. Ми — зробили. Рішення про видачу першої ліцензії ухвалене", — заявив глава комісії Іван Рудий.

За даними Youcontrol, "Спайсікс" зареєстрована 28 березня 2020 року. Статутний капітал складає 30 млн гривень. Керівник і кінцевий бенефіціар — Сергій Потапов. Його акаунти в соцмережах не надто активні. Востаннє компанія, в якій Потапов є СЕО OnsetGame, публікувала дописи в квітні 2018 році.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект, що легалізує гральний бізнес. У НАЗК вважають, що ухвалений закон має корупційні ризики і в нинішньому вигляді може створювати "схеми".

Повідомлялося, що за оцінками Гетманцева, у 2021 році від легалізації грального бізнесу бюджет отримає 7,5 млдр гривень.

Раніше Тернопільська ОДА заборонила гральний бізнес в області.