Верховная Рада легализировала игорный бизнес в Украине
Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов – в гостиницах 3-5 звезд.
14 июля Верховная Рада приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.
Поддержали законопроект 224 депутата из фракции "Слуги народа", 18 – из группы "Довіра", четверо – из группы "Партия "За майбутне" и двое внефракционных.
Принятый документ легализирует игорный бизнес и вводит его государственное регулирование. Резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Также документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.
Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.
В государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.
К рассмотрению законопроекта парламент приступил еще 30 июня. За это время депутаты рассмотрели 3,5 тыс. правок.
Во время рассмотрения документа нардепы внесли некоторые поправки:
- вернули требование о расстоянии игровых залов от школ не менее 500 м;
- вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша;
- увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;
- расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;
- вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;
- вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".
Напомним, в первом чтении законопроект приняли еще 16 января.