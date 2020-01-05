Тяжесть "легких денег". Как легализовать азартные игры и оградить от них психически неустойчивых

Лудомания – психическое заболевание, характеризующиеся неконтролируемым пристрастием к азартным играм. Сколько в Украине лудоманов – точно неизвестно, но в наличии проблемы никто не сомневается. Фокус разбирался, смогут ли законодательные меры уменьшить количество украинцев, страдающих от "игровой зависимости"

Все начинается с выигрыша, как правило, это небольшая сумма, ничего в вашей жизни не меняющая. Однако, по сравнению с мизерной ставкой, к примеру, со стоимостью жетона, который вы бросили в игровой автомат, выигрыш кажется значительным. Первый всегда оказывается неожиданностью и вызывает головокружительное ощущение "легких денег". Он как будто приоткрывает перед вами двери новой реальности - той, в которой не обязательно трудиться, или просить для того, чтобы что-то получить. Кажется, до этого момента вы находились в плену системы, которая выжимала из вас максимум, а давала минимум, зато теперь знаете, как ее "взломать". И вот вы уже строите планы на следующий выигрыш, а проигрыши воспринимаете как досадные недоразумения.

Так обычно развивается лудомания - психическое заболевание, характеризующиеся неконтролируемым пристрастием к азартным играм, она же "игорная зависимость". Медики десятилетиями спорят о том, к какой именно категории следует отнести эту болезнь. Одни считают ее типичной аддикцией (то есть нарушением того же рода, что и алкоголизм) другие - одной из форм обсцессивно - компульсивного расстройства (такой же как зависимость от шопинга).

Только для взрослых

Точное количество лудоманов в нашей стране неизвестно. Украинцы, страдающие этим заболеванием, к специалистам, как правило, не обращаются. Да и мировая статистика позволяет судить лишь о количестве случаев крайне усугубленных форм зависимости, когда вся жизнь больного оказывается полностью подчинена игре. По данным разных исследований такие лудоманы составляют 4% - 5,8% взрослого населения Земли. К слову, это расстройство развивается не только у взрослых. В 1999 году в журнале Fisher были опубликованы материалы исследования австралийских ученых, судя по результатам которого 5% подростков могут быть отнесены к категории "проблемных игроков". В Великобритании опросы, проведенные в 114 общеобразовательных школах среди учеников 12-13 лет, показали, что они играют в те же игры, что и взрослые, но чаще всего выбирают автоматы. Вряд ли украинские подростки в этом смысле существенно отличаются от английских, и, если их тоже тянет к игровым автоматам, возможностей сегодня представляется хоть отбавляй.

По закону "однорукие бандиты" как и все остальные формы азартных игр за исключением лотерей в нашей стране запрещены с 2009 года. Однако, немало салонов автоматов нелегально работают под вывесками лотерей. Особенно много мелких точек вблизи транспортных узлов и вещевых рынков. Доступ ни для кого не ограничен, подростки заходят туда свободно. Одним из преимуществ легализации могла бы стать обязательная проверка документов, удостоверяющих личность. Законопроект о легализации, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде как раз предусматривает такой контроль и доступ исключительно для совершеннолетних.

Предполагается обязательная фиксация данных о посетителях и возможность отказа в доступе для патологических игроков. По мнению психиатра Александра Иванова, не лишним так же было бы проверять есть ли у потенциального участника игры при себе достаточное количество наличных денег. "Такая практика существует, к примеру, в казино Монако, обязательное предъявление наличных денег очень полезная форма контроля, - подчеркивает психиатр. – Она не позволяет зависимым людям рассчитывать на кредитные ресурсы и проигрывать средства, которых у них нет. Кроме того, она сдерживает тех, кто мог бы играть на последнее. Сумма, которая лежит в кармане игрока, становится ограничивающим фактором, и предполагается, что это "свободные деньги" которые он может потратить, не рискуя остаться без крыши над головой, не голодая, и не влезая в долги".

Фактор бедности

Особенно благодатную почву для развития игорной зависимости создает постоянная сосредоточенность на финансовых проблемах. В книгах российского психотерапевта Василия Зайцева, изучавшего феномен распространения лудомании среди детей из неблагополучных семей, речь идет о том, что у потенциальных патологических игроков денежные выигрыши ассоциируются с улучшением отношений с людьми, в том числе и близкими и решением любых эмоциональных проблем. Фактически, само понятие "качество жизни" для них подменяется понятием "выигрыш", создается впечатление, что, получив деньги, они непременно станут счастливее во всех смыслах. Такие ошибки мышления зачастую возникают в ситуации длительного безденежья. Когда человек на столько поглощен повседневным поиском средств к существованию, что это вытесняет остальные интересы. "Существуют, конечно, и богатые лудоманы, но это скорее исключение, - говорит Иванов. – Игорная зависимость, как и алкогольная, и любая другая – всего лишь средство побега от реальности. А это означает, что реальность тяготит, от нее хочется сбежать. Потому недовольство жизнью, сопутствующее бедности, значительно увеличивает риски".

Авторы законопроекта о легализации азартных игр предусматривают, что операторы легального рынка смогут рекламировать свои услуги, используя массовые каналы распространения информации, с условием, что их реклама не будет направлена на несовершеннолетних и малоимущих. Каким именно образом должна быть ограничена аудитория таких промо – материалов не ясно. Очевидно, если такая реклама появится в метро или на ТВ оградить от нее малоимущих будет невозможно.

Зато технические требования, которым должны соответствовать легальные игровые локации, сформулированы вполне определенно, и они действительно могут существенно ограничить круг посетителей. В документе, находящемся на рассмотрении в Верховной Раде, установлены довольно большие минимальные метражи игорных залов, и еще есть требования об обязательном размещении при гостиницах. "Работяга, который проигрывает последние деньги в автоматы у метро, не пойдет в казино, находящееся в дорогой гостинице, - говорит психиатр. – Сработают даже не формальные условия доступа в зал, а его собственные внутренние ограничения".

Малые формы

Эксперт по экономическим программам Украинского центра будущего Даниил Монин не верит в то, что реализация предусмотренного законопроектом плана легализации азартных игр может препятствовать распространению лудомании. По его мнению, принятие закона не выведет из тени тот рынок, что есть сейчас, а просто создаст еще один, и они будут существовать параллельно, опираясь на разные целевые аудитории и подчиняясь разным закономерностям. "Тот, кто сейчас держит два – три игровых автомата в каком-нибудь полуподвальном помещении не откроет завтра большой салон, с которым можно претендовать на лицензию, но и точку свою просто так не ликвидирует, - подчеркивает Монин. – Даже если к нему нагрянут с проверкой и принудительно закроют, он недели через две сможет возобновить деятельность. Эффективных способов борьбы с этим явлением пока никто не предложил. А вот если бы таким предпринимателям дали возможность работать на законных основаниях, прежних масштабах, то есть с той же парочкой автоматов в подвале или маленьком павильоне, они, вероятнее всего, и сами захотели бы легализоваться".