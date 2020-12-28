Гетманцев рассказал, сколько денег в 2021 году принесет Украине легализация игорного бизнеса

Народный депутат — глава комитета по вопросам финансов дал свою оценку закону о госрегулировании рынка азартных игр

7,5 млрд. гривен, которые Украина ожидает получить в 2021 году, уже заложены в госбюджет, рассказал в интервью "Радио Свобода" депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он высоко оценил решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Под доходами имеется в виду плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса и на выпуск и проведение лотерей.

Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" был поддержан в парламенте 14 июля 2020 года 248 народными депутатами.

"За" основные голоса дали "Слуги народа". "против" — ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

11 августа 2020 президент Украины Владимир Зеленский этот закон подписал, и он вступил в силу.

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Согласно статье 2 документа, разрешается организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, казино в сети Интернет, в залах игровых автоматов, букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети Интернет. Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов – в гостиницах 3-5 звезд.

Кроме того, закон предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Также документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Игорный бизнес официально запрещен в Украине с 2009 года, однако эксперты указывали, что он просто перешел работать в "тень". Теперь же его легализация даст рабочие места, налоги, рост цены на коммерческие помещения, строительство новых отелей, развитие сопутствующего бизнеса — кафе, ресторанов, логистики.

По мнению главы Исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, игорный бизнес может сыграть важную роль в развитии страны.

"В свое время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединённых Штатах или Батуми в Грузии. Мы можем выделить определенные депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк", – подчеркнул он.

Однако в некоторых регионах Украины не согласились с решением парламента. Так, депутаты Тернопольского облсовета на очередной сессии 11 августа поддержали инициированный представителями "Батькивщины" решение о запрете игорного бизнеса на территории области.