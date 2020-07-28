Ставки сделаны. Почему легализация игорного бизнеса пойдёт на пользу государству

Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса. Эта фраза — ответ на все вопросы и претензии. Потому что формулировка "Депутаты разрешили казино" — типичный пример манипуляции и обмана. Потому что люди играют в азартные игры. В Киеве и Одессе, в Москве и Лас-Вегасе. Играют на деньги. Очень давно. И выбора у государства только два. Первый — сделать этот бизнес легальным — с налогами, гарантиями, официальными рабочими местами и прочими преимуществами работы "в белую". Второй — загнать в тень и отдать на откуп криминалитету.

При этом совсем неважно, носит криминалитет спортивные костюмы, погоны или дорогие пиджаки чиновников. Бизнес будет работать нелегально, "под крышей", и государство останется ни с чем. Запреты не помогут — казино на нелегальном положении работали даже в Советском Союзе при всей мощи его репрессивной машины. На этом споры о моральности бизнеса и призывы "защитить несчастных от игорной зависимости" можно закрыть и оставить отдельным фанатикам. Так что депутаты не "разрешили" игорный бизнес, а вывели его из тени.

За легализацию этого бизнеса проголосовало 248 народных депутатов. "За" основные голоса дали "Слуги народа". "Против" — ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина". С последней политической силой все особенно замечательно для тех, кто помнит историю украинской политики. В 2009 году казино запретили в России. У них там был очередной нацпроект по созданию четырех игорных зон. Но россияне не захотели ехать играть непонятно куда, их устраивала альтернатива в Киеве, Харькове или Одессе — все с хорошей сопутствующей инфраструктурой и в пределах часа-двух прямого перелета.

Вскоре после этого случился пожар в зале игровых автоматов в Днепре. Не в казино — в полуподвале. Власть в лице премьера Юлии Тимошенко действовала решительно. Никаких внеочередных проверок пожарной безопасности в кафе, казино, отелях и клубах. Просто запретили все казино и игорные залы. Но и игорный бизнес в нашей стране не исчез — стал незаконным на радость коррумпированным чиновникам и силовикам.

Была ли просьба из Москвы закрыть казино в Украине, сегодня никто не расскажет. Но в такие совпадения я не верю. Казино работали. Залы игровых автоматов появлялись как грибы после дождя. Нелегальный бизнес приносит куда больше денег, чем легальный.

Что дает открытие казино Украине? Нет, мы не пойдём стройными рядами проигрывать квартиры и сбережения. Как не ходили в ­2008-м. Есть игроки — пусть ходят. Пусть приезжают из Восточной Европы и других стран. Аграрная страна не может быть богатой в XXI веке. Быстро создать наукоемкую промышленность мы не сможем — точно не в глобальном масштабе. В наши дни туризм — золотая жила.

Карантины закончатся. Борьба за туристов развернется с новой силой. Что это даст Украине? Участие в разделе пирога турбизнеса, который стоит миллиарды и растет ежегодно.

Это даст легальные рабочие места, налоги, рост цены на коммерческие помещения, строительство новых отелей, развитие сопутствующего бизнеса — кафе, ресторанов, логистики. У нас нет лета круглый год или таких раскрученных брендов, как Рим и Венеция. Когда в мире идет жесточайшая борьба за туристов, мы должны хвататься за каждый шанс, использовать все инструменты. Или это сделают соседи. Выбор между растущим перспективным бизнесом и скромными на этом фоне доходами мафии очевиден. Даже для тех политиков, которые голосовали "против".