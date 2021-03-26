Сорванный в лотерее джекпот сломал жизнь юной продавщицы из Великобритании (видео)

За 16 лет от денег не осталось и следа, и сейчас Кэлли сидит на пособии от государства и одна воспитывает четырех детей.

Самая молодая победительница британской лотереи Lotto Кэлли Роджерс, которая в 16 лет сорвала куш в 1,875 млн. фунтов стерлингов (2,58 млн. долларов), через 17 лет оказалась у разбитого корыта, пишет The Sun.

33-летняя одинокая женщина, у которой четверо детей, причем один ребенок – с инвалидностью, совсем недавно попала в автомобильную аварию вместе со своим бойфрендом Джейсоном Фироном во время преследования полицией.

В тот злополучный уик-энд пара ехала к дому парня в Кросби, графство Камбрия, когда Hyundai Tucson Роджерс врезался в живую изгородь фермера.

Полицейский, проезжавший мимо, остановился , чтобы помочь. Но, увидев его, Кэлли и Джейсон начали убегать. Офицер поймал Фирона, который сопротивлялся аресту, прежде чем ему надели наручники. В полиции он начал выгораживать себя и говорить, что просил свою девушку не садиться за руль. Кэлли, тоже оказавшаяся в наручниках, устроила истерику и попыталась освободиться. Полицейским пришлось применить перцовый баллончик, чтобы успокоить ее.

Тест на наркотики показал позитивный результат, а вот проверяться на алкоголь Роджерс отказалась. В суде ей запретили на 22 месяца садиться за руль. Кроме того, 24 марта судья обязал ее придерживаться 11 недель комендантского часа и надел электронный браслет.

Теперь многодетная мать-одиночка, которая сидит на пособии от государства, не знает, как дальше жить, поскольку без автомобиля она лишена мобильности, а четверо детей нуждаются в транспорте, чтобы посещать школу и дополнительные занятия.

Ее приятель Фирон признал сопротивление полицейскому и был оштрафован на 200 фунтов стерлингов с компенсацией в размере 100 фунтов.

А все в жизни Кэлли начиналось очень многообещающе. 16-летняя продавщица из магазина сорвала в 2003 году джекпот, в одночасье став очень богатой. Опьяненная деньгами, девушка сразу же начала тратить тысячи долларов на шумные вечеринки, трижды увеличивала грудь, спускала немало средств на наркотики и потратила 300 тысяч фунтов (413 тыс. долларов) на дизайнерскую одежду.

[ + – ] После выигрыша жизнь девушки кардинально изменилась

Она раздавала огромные суммы семье, друзьям и прихлебателям, а также подверглась жестокому нападению из-за своей известности и попала в больницу.

Когда в декабре прошлого года она начала встречаться с 31-летним Джейсоном Фироном, ее близкие сказали, что это добром не закончится.

Напомним, переболевшая коронавирусом семейная пара, живущая в британском городе Северный Линкольншир, решила выставить на лотерею свой дом, который оценивается примерно в 230 тыс. фунтов стерлингов (около 8,8 млн грн), и автомобиль BMW за 30 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 млн грн). На вырученные деньги Жанетт Кромптон и Даррен Саутард хотят начать новую жизнь в Испании.