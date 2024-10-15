Жизнь пошла под откос: что случилось с самой молодой победительницей лотереи, выигравшей $2 млн

Келли Роджерс очень сожалеет о том, что не сохранила большую часть выигрыша, поскольку эти деньги сейчас очень нужны ее 12-летнему сыну, который болеет церебральным параличом.

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Самая молодая в истории победительница британской лотереи Келли Роджерс, которая в 2003 году выиграла $2,3 млн, родила своего пятого ребенка. С какими испытаниями женщине пришлось столкнуться на своем пути после внезапного успеха, вспоминают журналисты издания The Sun.

Сообщается, что после выигрыша 16-летняя в то время Келли совсем сбилась с пути, тратя деньги на наркотики и косметическую хирургию. Сейчас британка вроде бы переосмыслила свою жизнь и нашла счастье в семье и материнстве.

Недавно 37-летняя Роджерс поделилась на своей странице в Facebook трогательными фотографиями новорожденной дочери Нави-Николы. Подписчики сразу засыпали мать комплиментами: "Какая красивая девочка!", "Ты была благословлена прекрасными детьми, Келл", "Это просто передозировка милостью!".

Журналисты издания выяснили, что сейчас Келли находится в отношениях с 35-летним Ли Мэтьюзом. В марте пара опубликовала в социальных сетях совместное селфи, объявив о том, что они — пара.

До этого британка переживала не лучшие времена: боролась с депрессией и дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, а в 2021 году под воздействием кокаина разбила свою машину, в результате чего ей запретили садиться за руль на 22 месяца.

Келли Роджерс сорвала джекпот, когда ей было всего 16 лет Фото: Callie Rogers | Facebook

Роджерс очень сожалеет о том, что не сохранила большую часть выигрыша, поскольку эти деньги сейчас очень нужны ее 12-летнему сыну, который болеет церебральным параличом.

"Я покупала дома, не имея никакого представления об ответственности. Не знала, как оплачивать счета, потому что мне никогда не приходилось этого делать", — рассказывала она в одном из своих интервью.

Кстати, учитывая подобные истории Национальная лотерея в Великобритании увеличила минимальный возраст для игроков до 18 лет.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов.