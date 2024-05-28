"Подставили плечо": какова роль Китая в войне на стороне РФ, — NYT

Пекин видит для себя потенциальную выгоду в поддержке РФ: увеличивает влияние на Москву, получает нефть, втягивание США в войну. Но риски тоже высоки.

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Россия может финансировать войну против Украины несмотря на западные санкции. Как? США указывают на Пекин. Об этом сообщает The New York Times.

За последние несколько недель россияне смогли захватить несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. Летом ожидается, что наступление будет продолжено на востоке. Способность РФ осуществлять атаки удивляет, пишут журналисты, потому что война — дорогая, а российская экономика — ограничена санкциями.

Продолжать боевые действия оккупантам удается благодаря Китаю, говорят представители США. Пекин пообещал не отправлять оружие РФ, но он поддержал экономику Москвы. За эти средства РФ производит оружие, а также покупает китайскую электронику для техники. Без помощи Пекина Москва все еще могла бы воевать, но была бы значительно слабее.

Поддержка России рискованна. США и Европа предупредили, что могут ввести санкции против Китая, если он поддержит войну. Но для Китая преимущества российской победы в Украине могут перевесить расходы.

Среди этих преимуществ: война втянула США и их союзников в затяжной конфликт, истощая запасы боеприпасов американской армии. Это сделало Россию более зависимой от Китая. Также Пекин учится от российского опыта вторжения, потому что имеет амбиции захватить Тайвань.

Окупится ли ставка Китая?

Все зависит от результатов войны. Если Украина потеряет западную поддержку, то Запад не будет таким сильным и объединенным как прежде. Из-за этого Пекин может рискнуть стать более агрессивным в регионах, которые считает своими.

Но если Запад остался единым и Украина победит, то будет наоборот. Россия будет слабее. США и их союзники доказали бы, что они остаются грозными. И Китай мог бы пересмотреть, мог бы позволить себе прибегнуть к агрессивным действиям для расширения своих границ.

Напомним, 26 мая СМИ писали об учениях морпехов США для подготовки войны с Китаем за Тайвань.

Также журналисты сообщали, что РФ поставляет нефть в КНДР в обмен на оружие.