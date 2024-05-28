"Підставили плече": яка роль Китаю у війні на стороні РФ, – NYT

Пекін вбачає для себе потенційну вигоду в підтримці РФ: збільшує вплив на Москву, отримує нафту, втягування США у війну. Але ризики теж високі.

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Росія може фінансувати війну проти України попри західні санкції. Як? США вказують на Пекін. Про це повідомляє The New York Times.

За останні кілька тижнів росіяни змогли захопити кілька населених пунктів на півночі Харківської області. Влітку очікується, що наступ буде продовжено на сході. Здатність РФ здійснювати атаки дивує, пишуть журналісти, бо війна — дорога, а російська економіка — обмежена санкціями.

Продовжувати бойові дії окупантам вдається завдяки Китаю, кажуть представники США. Пекін пообіцяв не надсилати зброю РФ, але він підтримав економіку Москви. За ці кошти РФ виробляє зброю, а також купує китайську електроніку для техніки. Без допомоги Пекіна Москва все ще могла б воювати, але була б значно слабшою.

Підтримка Росії ризикована. США та Європа попередили, що можуть запровадити санкції проти Китаю, якщо він підтримає війну. Але для Китаю переваги російської перемоги в Україні можуть переважити витрати.

Серед цих переваг: війна вплутала США та їхніх союзників у затяжний конфлікт, виснажив запаси боєприпасів американської армії. Це зробило Росію більш залежною від Китаю. Також Пекін вчиться від російського досвіду вторгнення, бо має амбіцію захопити Тайвань.

Чи окупиться ставка Китаю?

Все залежить від результатів війни. Якщо Україна втратить західну підтримку, то Захід не буде таким сильним та обʼєднаним як колись. Через це Пекін може ризикнути стати агресивнішим в регіонах, які вважає свої.

Але якщо Захід залишився єдиним і Україна переможе, то буде навпаки. Росія буде слабшою. США та їхні союзники довели б, що вони залишаються грізними. І Китай міг би переглянути, чи міг би дозволити собі вдатися до агресивних дій для розширення своїх кордонів.

Нагадаємо, 26 травня ЗМІ писали про навчання морпіхів США для підготовки війни з Китаєм за Тайвань.

Також журналісти повідомляли, що РФ постачає нафту до КНДР в обмін на зброю.