Проводять масштабні навчання: морпіхи США готуються воювати з Китаєм за Тайвань, — WSJ

Морські піхотинці США і Філіппін провели військові навчання. Відпрацьовували висадку з вертольотів, штурм і обстеження місцевості.

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Морські піхотинці США і Філіппін провели військові навчання. Відпрацьовували висадку з вертольотів, штурм і обстеження місцевості.

Військові США активно готуються до війни з Китаєм через дедалі більші побоювання вторгнення КНР на Тайвань. Морські піхотинці зі США і Філіппін проводять військові навчання на невеликих островах недалеко від Тайваню, повідомляє Wall Street Journal.

Навчання включають в себе розгортання груп морської піхоти з вертольотів "Чинук" і обстеження місцевості, яка гіпотетично буде використовуватися в разі виникнення конфлікту.

Ці події являють собою тривожний погляд на тривалу напруженість між Китаєм і Тайванем. А військові експерти прямо кажуть, що будь-який прямий конфлікт між США і Китаєм може легко перерости в Третю світову війну, адже обидві країни володіють ядерною зброєю.

Спільні навчання морпіхів США та філіппінських військових Фото: Marine Corps Times

Президент Китаю Сі Цзіньпін не приховує свого бажання "возз'єднати" Тайвань із материковим Китаєм.

Тайвань, успішна демократична країна, заявляє, що не бажає ставати частиною Китаю. США офіційно не заявляли, що захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, але президент Байден дав зрозуміти, що розгорне американські війська для захисту острова в разі нападу.

Останнім часом Китай зробив численні кроки, які дають змогу припустити, що він готується до вторгнення, зокрема лише два дні тому, коли китайські військові оточили Тайвань під час дуже масштабних військових навчань.

Військові навчання Китаю навколо Тайваню Фото: Ian Ellis/X

Офіційний Пекін заявив, що військові навчання стали "жорстоким покаранням" для Тайваню після інавгурації його нового президента Лай Цинде, а аналітики розглядають це як ще одну кричущу демонстрацію військової майстерності Китаю.

З огляду на загрозу, що насувається, журналісти Wall Street Journal приєдналися до 3-го прибережного полку морської піхоти в його тренуваннях на Філіппінських островах.

Полк був створений лише два роки тому для реформування військової присутності Америки в регіоні і тренувався на Гаваях і в Каліфорнії.

Минулого року американські війська отримали доступ до кількох філіппінських військових баз, а навчання проводилися на північ від них, на низці островів приблизно за годину їзди від Тайваню.

Однак військові навчання, як повідомляється, привели до одного головного висновку, що викликає тривогу: військовим США потрібні кораблі для переміщення морської піхоти між островами в Південно-Китайському морі, будівництво яких ще навіть не почалося. Хоча в навчаннях не використовувалися справжні кулі або ракети, морські піхотинці готувалися до того, що станеться, якщо вибухне війна, зокрема висадилися з вертольотів "Чинук" і якнайшвидше розосередилися по островах.

Американські військові сподіваються, що серія швидких і спритних переміщень з одного місця в інше допоможе відволікти потенційного ворога і виграти час до прибуття нової підтримки.

Для багатьох спостерігачів початок прямого конфлікту з Китаєм був би рівносильним світовій війні, незважаючи на те, що, за повідомленнями, вони розуміють, що Пекін матиме значну перевагу, борючись у себе "на задньому дворі".

Президент Байден регулярно заявляв, що він захистить Тайвань, якщо Китай зробить неспровокований напад, але на практиці ведення конфлікту на різних територіях регіону буде набагато складнішим завданням.

Деякі острови в Південно-Китайському морі обладнані лише невеликими вертолітними майданчиками, дороги не з'єднують багато прибережних районів, які можуть бути піддані бойовим діям, а Китай битиметься в безпосередній близькості від більшої частини свого військового арсеналу.

Спільні навчання морпіхів США та філіппінських військових Фото: Marine Corps Times

Морські піхотинці США спеціально готувалися до перших етапів війни, і, як повідомляється, їм було доручено уповільнити потенційне китайське вторгнення, щоб дати можливість іншим збройним силам США підготуватися.

Використовуючи невеликі дрони і датчики, морські піхотинці забезпечуватимуть огляд решті військових, одночасно маючи можливість обстрілювати китайських військових шквалом ракет.

Розгортання невеликої прихованої групи морської піхоти на фронті послужить тактичною основою в разі війни, розповів WSJ Бенджамін Дженсен, старший науковий співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Спільні навчання морпіхів США та філіппінських військових Фото: Marine Corps Times

Оскільки Китай має значну територіальну перевагу в регіоні, переміщення островами розглядатимуть як життєво важливий метод боротьби з потенційним вторгненням Китаю.

Під час нещодавніх військових навчань на Філіппінах команди вилетіли на три невеликі острови на північ від країни, через територію, відому як протока Лусон.

У разі тотальної війни острови опиняться в центрі конфлікту, і військові навчання на островах є ознакою того, що військові лідери США можуть розглядати це як можливість.

Нагадаємо, під час проведення військових навчань біля берегів Тайваню Китай зробив офіційну заяву. У Пекіні заявили, що кораблі, які курсують навколо острова, і літаки, які пролітають над ним, — це "жорстке покарання за сепаратистські дії сил незалежності Тайваню".