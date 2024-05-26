Проводят масштабные учения: морпехи США готовятся воевать с Китаем за Тайвань, — WSJ

Морские пехотинцы США и Филиппин провели военные учения. Отрабатывали высадку с вертолетов, штурм и обследование местности.

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Морские пехотинцы США и Филиппин провели военные учения. Отрабатывали высадку с вертолетов, штурм и обследования местности.

Военные США активно готовятся к войне с Китаем из-за растущих опасений вторжения КНР на Тайвань. Морские пехотинцы из США и Филиппин проводят военные учения на небольших островах недалеко от Тайваня, сообщает Wall Street Journal.

Учения включают в себя развертывание групп морской пехоты с вертолетов "Чинук" и обследование местности, которая гипотетически будет использоваться в случае возникновения конфликта.

Эти события представляют собой тревожный взгляд продолжающуюся напряженность между Китаем и Тайванем. А военные эксперты прямо говорят, что любой прямой конфликт между США и Китаем может легко перерасти в Третью мировую войну, ведь обе страны обладают ядерным оружием.

Совместные учения морпехов США и филиппинских военных Фото: Marine Corps Times

Президент Китая Си Цзиньпин не скрывает своего желания "воссоединить" Тайвань с материковым Китаем.

Тайвань, успешная демократическая страна, заявляет, что не желает становиться частью Китая. США официально не заявляли, что будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, но президент Байден дал понять, что развернет американские войска для защиты острова в случае нападения.

В последнее время Китай предпринял многочисленные шаги, которые позволяют предположить, что он готовится к вторжению, в том числе всего два дня назад, когда китайские военные окружили Тайвань во время очень масштабных военных учений.

Военные учение Китая вокруг Тайваня Фото: Ian Ellis/X

Официальный Пекин заявил, что военные учения стали "жестоким наказанием" для Тайваня после инаугурации его нового президента Лай Цинде, а аналитики рассматривают это как еще одну вопиющую демонстрацию военного мастерства Китая.

Учитывая надвигающуюся угрозу, журналисты Wall Street Journal присоединились к 3-му прибрежному полку морской пехоты в его тренировках на Филиппинских островах.

Полк был создан всего два года назад для реформирования военного присутствия Америки в регионе и тренировался на Гавайях и в Калифорнии.

В прошлом году американские войска получили доступ к нескольким филиппинским военным базам, а учения проводились севернее, на ряде островов примерно в часе езды от Тайваня.

Однако военные учения, как сообщается, привели к одному главному, вызывающему тревогу выводу: военным США нужны корабли для перемещения морской пехоты между островами в Южно-Китайском море, строительство которых еще даже не началось. Хотя в учениях не использовались настоящие пули или ракеты, морские пехотинцы готовились к тому, что произойдет, если разразится война, в том числе высадились с вертолетов "Чинук" и как можно быстрее рассредоточились по островам.

Американские военные надеются, что серия быстрых и ловких перемещений из одного места в другое поможет отвлечь потенциального врага и выиграть время до прибытия новой поддержки.

Для многих наблюдателей начало прямого конфликта с Китаем было бы равносильно мировой войне, несмотря на то, что, по сообщениям, они понимают, что Пекин будет иметь значительное преимущество, сражаясь у себя "на заднем дворе".

Президент Байден регулярно заявлял, что он защитит Тайвань, если Китай предпримет неспровоцированное нападение, но на практике ведение конфликта на различных территориях региона будет гораздо более сложной задачей.

Некоторые острова в Южно-Китайском море оборудованы лишь небольшими вертолетными площадками, дороги не соединяют многие прибрежные районы, которые могут быть подвержены боевым действиям, а Китай будет сражаться в непосредственной близости от большей части своего военного арсенала.

Совместные учения морпехов США и филиппинских военных Фото: Marine Corps Times

Морские пехотинцы США специально готовились к первым этапам войны, и, как сообщается, им было поручено замедлить потенциальное китайское вторжение, чтобы дать возможность другим вооруженным силам США подготовиться.

Используя небольшие дроны и датчики, морские пехотинцы будут обеспечивать обзор остальным военным, одновременно имея возможность обстреливать китайских военных шквалом ракет.

Развертывание небольшой скрытой группы морской пехоты на фронте послужит тактической основой в случае войны, рассказал WSJ Бенджамин Дженсен, старший научный сотрудник Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Совместные учения морпехов США и филиппинских военных Фото: Marine Corps Times

Поскольку Китай обладает значительным территориальным преимуществом в регионе, перемещение по островам будет рассматриваться как жизненно важный метод борьбы с потенциальным вторжением Китая.

Во время недавних военных учений на Филиппинах команды вылетели на три небольших острова к северу от страны, через территорию, известную как пролив Лусон.

В случае тотальной войны острова окажутся в центре конфликта, и военные учения на островах являются признаком того, что военные лидеры США могут рассматривать это как возможность.

Напомним, во время проведения военных учений у берегов Тайваня Китай сделал официальное заявление. В Пекине заявили, что курсирующие вокруг острова корабли и пролетающие над ним самолеты – это "жесткое наказание за сепаратистские действия сил независимости Тайваня".