Ничего не отменяем: Минсоцполитики о выплате помощи и МСЭК (видео)

В 2025 году граждане смогут находиться дома по листку нетрудоспособности до полутора лет, заявила глава Минсоцполитики. Кроме того, некоторым категориям поднимут выплаты до уровня средних зарплат.

Украинцам не стоит беспокоиться о статусе инвалидности, который они получили до реформы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Все, кто получал пенсии или социальные выплаты, сохранят их на необходимый срок или пожизненно. Тем временем в правительстве планируют реформу социального страхования, которая увеличит время на восстановление здоровья после болезни. О планах правительства министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала в эфире "Мы Украина".

Выплаты украинцам — глава Минсоцполитики Жолнович о МСЭК и больничных см. со времени 17:30

Жолнович рассказала о деталях реформы, которая должна изменить систему медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и систему выплат людям с инвалидностью и людям, которые заболели или частично потеряли здоровье. Министр заверила, что ни один из тех, кто сегодня имеет инвалидность или получает деньги по листку нетрудоспособности, не потеряет выплат.

"Мы не отменяем никаких выплат для всех людей с инвалидностью, которые имеют соответствующий статус инвалидности, которым назначены пенсии по инвалидности, или пособие по инвалидности. Все абсолютно сохраняется в существующем формате. Средства будут выплачиваться на весь срок назначения инвалидности, если это срочная инвалидность — бессрочная, если инвалидность установлена без установления срока", — заявила министр.

Выплаты украинцам и МСЭК — детали

Кроме того, глава Минсоцполитики объяснила, что произойдет после того, как Верховная Рада утвердит законопроект о социальных выплатах и реформе МСЭК. Вместо медкомиссий, которые просто устанавливали уровень инвалидности, врачи будут определять, какая реабилитация нужна человеку и сколько она займет времени. Кроме того, существенно возрастет продолжительность листка нетрудоспособности, поскольку условных четырех недель не хватает, чтобы, например, восстановиться после перелома ноги, сказала она.

"Мы первым решением продлили выплаты больничного, в том числе реабилитационного больничного суммарно до почти полутора лет. Также мы увеличиваем гарантии сохранения рабочего места на период того, когда человек лечится и реабилитируется", — прозвучало в эфире.

Согласно плану чиновников, социальные выплаты в ближайшее время даже вырастут. В частности, должен увеличиться процент компенсации за частичную потерю плац способности, на период болезни и реабилитации, и для тех, кто получит заключение "полная потеря трудоспособности". По словам чиновницы, выплаты последней категории могут достичь средней зарплаты.

Отметим, 12 ноября Кабинет Министров поддержал законопроекты, которые касались реформы МСЭК (проект№12178 "по внедрению оценки повседневного функционирования лица") и реформы социального страхования"еПотенциал". Тем временем в Министерстве здравоохранения опубликовали инфографику, которая показала, как изменятся медкомиссии: не будут собираться по 12 справок, а вместо МСЭК будут специальные "экспертные команды" из ближайшей больницы.

Напоминаем, 17 ноября на портале "Факты ICTV" сообщили о массовой задержке социальных выплат: министр Жовква объяснила, почему так произошло и когда они продолжатся.