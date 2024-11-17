Украинцы массово жалуются на задержку социальных выплат в 2024 году: причина

Все социальные расходы осуществляются за счет средств международных партнеров.

Некоторые группы граждан выражают недовольство по поводу задержек в получении социальных выплат. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

В Минсоцполитики сообщили, что в 2024 году возможны задержки с социальными выплатами из-за приоритетности военных расходов.

Украина имеет резервные средства, которые обеспечивают выполнение социальных выплат согласно текущему бюджету. Однако все социальные расходы финансируются за счет средств международных партнеров, и могут возникать небольшие задержки в поступлениях на счета, что связано с текущими военными действиями в стране.

В настоящее время расходы распределяются по очередности. Например, если на момент социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, сначала оплачивается именно он, а затем остальные счета. Таким образом, существует определенный порядок приоритетности.

В правительстве утверждают, что выплата средств неизбежно состоится, так как все социальные расходы предусмотрены в государственном бюджете Украины.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович пояснила, что первоочередно казначейство направляет средства на военные нужды, после чего на второй позиции — социальные расходы.

"На данный момент нет оснований полагать, что социальные выплаты будут приостановлены", — добавила Оксана Жолнович.

В случае долгих задержек выплат (до нескольких месяцев), гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию по номеру 1545, где специалисты помогут разобраться в ситуации и выяснят возможные причины задержки, такие как ошибки или сбои в расчетах.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, что пенсионерам, которые не пройдут процедуру идентификации, могут заморозить выплаты. В частности, ее нужно пройти до конца этого года.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут увеличить свою пенсию за счет надбавок и дополнительных выплат. Однако это не касается тех, чья общая сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривны.