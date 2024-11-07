Некоторым пенсионерам могут заморозить выплаты в 2025 году: в чем причина

В случае пропуска идентификации средства на пенсионных счетах будут удержаны до тех пор, пока не выяснятся все обстоятельства.

Все пенсионеры обязаны пройти процедуру идентификации. В последние годы ряд категорий граждан был освобожден от этого требования, однако теперь им необходимо пройти идентификацию до конца текущего года. Об этом сообщает ПФУ.

Ранее большинство граждан не осознавали процесса идентификации, так как он проводился во время доставки пенсии почтальоном или при получении новой карты для пенсионных выплат. Однако теперь все пенсионеры, включая ВПЛ, должны проходить идентификацию самостоятельно, иначе выплаты могут быть приостановлены.

"В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Сейчас это требование восстановлено и для них", – говорится в сообщении ПФУ.

Это означает, что если идентификация не будет пройдена, средства на пенсионных счетах останутся заблокированными до выяснения всех деталей. Для прохождения процедуры человек может обратиться в Пенсионный фонд Украины как онлайн, так и лично, а также:

в отделение АО "Ощадбанк";

в дипломатическое учреждение Украины за рубежом;

через видеоконференцию.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.