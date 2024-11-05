Самые высокие пенсии в Украине: сколько получают бывшие прокуроры и судьи

Самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают судьи.

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Прокуроры и судьи в Украине получают пенсии, которые значительно превышают выплаты другим категориям пенсионеров. Несмотря на общее сокращение числа пенсионеров, количество тех, кто получает специальные пенсии, продолжает расти. В сентябре 2024 года число таких пенсионеров достигло 777,8 тысячи человек, что составляет 7,5% от общего количества пенсионеров. Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

На 1 января 2024 года в Украине действуют 4 закона, устанавливающих особые условия выхода на пенсию, а также 9 утраченных законов, по которым граждане все еще получают специальные пенсии. Общее число пенсионеров в стране составляет 10 328,1 тыс. человек.

В Украине самые высокие пенсии получают судьи, со средней суммой пожизненного содержания в 99 737 гривен. Всего в стране 3 769 таких пенсионеров. На втором месте по размеру выплат – бывшие прокуроры, численность которых составляет 5 851 человек, а их средняя пенсия равна 21 940 гривен. Остальные специальные пенсии значительно меньше.

"Чернобыльцы":

средний размер пенсии: 12 910 гривен;

количество получателей: более 97 000 человек.

Военные и работники силовых органов:

количество получателей (по состоянию на 1 января): 622 460 человек (выросло до 650 000 человек к 1 октября);

средний размер пенсии бывшего военнослужащего: 8 713,55 гривен (количество получателей: 43 517 человек);

средний размер пенсии бывшего работника правоохранительных органов: 10 032 гривны (количество получателей: 579 129 человек).

Бывшие госслужащие и работники дипломатических учреждений:

количество получателей: 20,070 человек.

средний размер выплаты: 9 835 гривен.

Некоторые специальные пенсионные режимы уже отменены, но люди продолжают получать пенсии в соответствии с этими законами.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.