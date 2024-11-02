Некоторые украинцы могут потерять пенсию по инвалидности: кто в зоне риска
Пожизненный статус лица с инвалидностью предоставляется, когда состояние здоровья человека не меняется, требуя постоянного медицинского и социального обеспечения.
Люди с инвалидностью обязаны периодически проходить медицинское обследование для подтверждения своей группы инвалидности. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
В общении с журналистами адвокат Игорь Ясько рассказал, что в определенных ситуациях при обследовании может происходить отмена или пересмотр установленной инвалидности. Речь идет о случаях выявления определенных ошибок или злоупотреблений на момент присвоения указанного статуса.
"Группа инвалидности может быть назначена пожизненно в случаях заболеваний, которые являются стабильными или неизлечимыми и не подлежат дальнейшему лечению или реабилитации. Пожизненная инвалидность предоставляется, когда состояние здоровья человека не меняется и требует постоянного медицинского и социального обеспечения", — говорит он.
Ясько считает, что риск потери для таких людей является минимальным:
- граждане с I группой;
- военнослужащие;
- лица, имеющие инвалидность с детства;
- люди, которые приобрели инвалидность вследствие войны.
Ясько считает, что особое внимание при проверке будут обращать на тех лиц, которые приобрели инвалидность с момента начала полномасштабного вторжения. Поскольку есть большая вероятность подделки диагнозов, например, чтобы избежать военной службы.
При этом адвокат Елена Воронкова отметила, что инвалидность может отменяться и по другим причинам, в частности:
- уменьшение степени заболевания;
- отсутствие оснований для установления инвалидности вследствие приобретения определенного заболевания.
"Пока изменений в порядок прохождения переосвидетельствования лицами, которым установлена инвалидность не внесено. Вместе с тем, отсутствие законодательных изменений пока нельзя трактовать, как такие, что их не будет вообще в дальнейшем", — добавила она.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.