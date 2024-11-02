Деякі українці можуть втратити пенсію з інвалідності: хто в зоні ризику

Довічний статус особи з інвалідністю надається, коли стан здоров'я людини не змінюється, вимагаючи постійного медичного та соціального забезпечення.

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Люди з інвалідністю зобов'язані періодично проходити медичне обстеження для підтвердження своєї групи інвалідності. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У спілкуванні з журналістами адвокат Ігор Ясько розповів, що в певних ситуаціях під час обстеження може відбуватися скасування або перегляд встановленої інвалідності. Йдеться про випадки виявлення певних помилок чи зловживань на момент присвоєння зазначеного статусу.

"Групу інвалідності може бути призначено довічно у випадках захворювань, які є стабільними або невиліковними та не підлягають подальшому лікуванню або реабілітації. Довічна інвалідність надається, коли стан здоров'я людини не змінюється і потребує постійного медичного та соціального забезпечення", — каже він.

Ясько вважає, що ризик втрати для таких людей є мінімальним:

громадяни з I групою;

військовослужбовці;

особи, які мають інвалідність із дитинства;

люди, які набули інвалідності внаслідок війни.

Ясько вважає, що особливу увагу при перевірці звертатимуть на тих осіб, які набули інвалідності з моменту початку повномасштабного вторгнення. Оскільки є велика ймовірність підробки діагнозів, наприклад, щоб уникнути військової служби.

Водночас адвокат Олена Воронкова зазначила, що інвалідність може скасовуватися і з інших причин, зокрема:

зменшення ступеня захворювання;

відсутність підстав для встановлення інвалідності внаслідок набуття певного захворювання.

"Наразі змін до порядку проходження переогляду особами, яким встановлено інвалідність, не внесено. Водночас відсутність законодавчих змін наразі не можна трактувати, як такі, що їх не буде взагалі надалі", — додала вона.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.