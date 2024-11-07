Деяким пенсіонерам можуть заморозити виплати у 2025 році: у чому причина

У разі пропуску ідентифікації кошти на пенсійних рахунках будуть утримані доти, доки не з'ясують усі обставини.

Усі пенсіонери зобов'язані пройти процедуру ідентифікації. Останніми роками низку категорій громадян було звільнено від цієї вимоги, однак тепер їм необхідно пройти ідентифікацію до кінця поточного року. Про це повідомляє ПФУ.

Раніше більшість громадян не усвідомлювали процесу ідентифікації, оскільки його проводили під час доставки пенсії листоношею або під час отримання нової картки для пенсійних виплат. Однак тепер усі пенсіонери, включно з ВПО, мають проходити ідентифікацію самостійно, інакше виплати можуть бути припинені.

"Протягом трьох останніх років виплату пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювали без проходження фізичної ідентифікації, з моменту запровадження в Україні карантину у зв'язку з Covid-19. Наразі цю вимогу відновлено і для них", — ідеться в повідомленні ПФУ.

Це означає, що якщо ідентифікацію не буде пройдено, кошти на пенсійних рахунках залишаться заблокованими до з'ясування всіх деталей. Для проходження процедури людина може звернутися до Пенсійного фонду України як онлайн, так і особисто, а також:

до відділення АТ "Ощадбанк";

до дипломатичної установи України за кордоном;

через відеоконференцію.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.