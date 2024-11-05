Найвищі пенсії в Україні: скільки отримують колишні прокурори та судді

Найвищі пенсійні виплати в Україні отримують судді.

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Прокурори та судді в Україні отримують пенсії, які значно перевищують виплати іншим категоріям пенсіонерів. Незважаючи на загальне скорочення кількості пенсіонерів, кількість тих, хто отримує спеціальні пенсії, продовжує зростати. У вересні 2024 року кількість таких пенсіонерів досягла 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% від загальної кількості пенсіонерів. Про це повідомляє видання "Економічна правда".

На 1 січня 2024 року в Україні діють 4 закони, що встановлюють особливі умови виходу на пенсію, а також 9 втрачених законів, за якими громадяни все ще отримують спеціальні пенсії. Загальна кількість пенсіонерів у країні становить 10 328,1 тис. осіб.

В Україні найвищі пенсії отримують судді, із середньою сумою довічного утримання в 99 737 гривень. Загалом у країні 3 769 таких пенсіонерів. На другому місці за розміром виплат — колишні прокурори, чисельність яких становить 5 851 особа, а їхня середня пенсія дорівнює 21 940 гривень. Решта мають значно менші спеціальні пенсії.

"Чорнобильці":

середній розмір пенсії: 12 910 гривень;

кількість одержувачів: понад 97 000 осіб.

Військові та працівники силових органів:

кількість одержувачів (станом на 1 січня): 622 460 осіб (зросла до 650 000 осіб до 1 жовтня);

середній розмір пенсії колишнього військовослужбовця: 8 713,55 гривень (кількість одержувачів: 43 517 осіб);

середній розмір пенсії колишнього працівника правоохоронних органів: 10 032 гривні (кількість одержувачів: 579 129 осіб).

Колишні держслужбовці та працівники дипломатичних установ:

кількість одержувачів: 20,070 осіб.

середній розмір виплати: 9 835 гривень.

Деякі спеціальні пенсійні режими вже скасовано, але люди продовжують отримувати пенсії відповідно до цих законів.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.