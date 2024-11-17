Українці масово скаржаться на затримку соціальних виплат у 2024 році: причина

Усі соціальні витрати здійснюються за рахунок коштів міжнародних партнерів.

Деякі групи громадян висловлюють невдоволення з приводу затримок в отриманні соціальних виплат. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

У Мінсоцполітики повідомили, що у 2024 році можливі затримки із соціальними виплатами через пріоритетність військових витрат.

Україна має резервні кошти, які забезпечують виконання соціальних виплат згідно з поточним бюджетом. Однак усі соціальні видатки фінансуються за рахунок коштів міжнародних партнерів, і можуть виникати невеликі затримки в надходженнях на рахунки, що пов'язано з поточними воєнними діями в країні.

Нині видатки розподіляються за черговістю. Наприклад, якщо на момент соціальних виплат до казначейства надходить рахунок від Міністерства оборони, спочатку оплачується саме він, а потім решта рахунків. Таким чином, існує певний порядок пріоритетності.

В уряді стверджують, що виплата коштів неминуче відбудеться, оскільки всі соціальні видатки передбачені в державному бюджеті України.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що першочергово казначейство спрямовує кошти на військові потреби, після чого на другій позиції — соціальні витрати.

"На даний момент немає підстав вважати, що соціальні виплати будуть припинені", — додала Оксана Жолнович.

У разі довгих затримок виплат (до кількох місяців), громадянам рекомендується звертатися на гарячу лінію за номером 1545, де фахівці допоможуть розібратися в ситуації і з'ясують можливі причини затримки, такі як помилки або збої в розрахунках.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили, що пенсіонерам, які не пройдуть процедуру ідентифікації, можуть заморозити виплати. Зокрема, її потрібно пройти до кінця цього року.

Раніше в ПФУ розповіли, що українці можуть збільшити свою пенсію за рахунок надбавок і додаткових виплат. Однак це не стосується тих, чия загальна сума пенсійних виплат перевищує 10 340,35 гривні.