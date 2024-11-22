Нічого не скасовуємо: Мінсоцполітики про виплату допомоги і МСЕК (відео)

У 2025 році громадяни зможуть перебувати вдома за листком непрацездатності до півтора року, заявила глава Мінсоцполітики. Крім того, деяким категоріям піднімуть виплати до рівня середніх зарплат.

Українцям не варто турбуватись про статус інвалідності, який вони отримали до реформи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Усі, хто отримував пенсії чи соціальні виплати, збережуть їх на необхідний термін або довічно. Тим часом в уряді планують реформу соціального страхування, яка збільшить час на відновлення здоров'я після хвороби. Про плани уряду міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла в ефірі "Ми Україна".

Виплати українцям - глава Мінсоцполітики Жолнович про МСЕК та лікарняні див. з часу 17:30

Жолнович розповіла про деталі реформи, яка має змінити систему медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та систему виплат людям з інвалідністю та людям, які захворіли або частково втратили здоров'я. Міністерка запевнила, що жоден з тих, хто сьогодні має інвалідність чи отримує гроші по листку непрацездатності, не втратить виплат.

"Ми не скасовуємо жодних виплат для усіх людей з інвалідністю, які мають відповідний статус інвалідності, яким призначені пенсії по інвалідності, чи допомога по інвалідності. Все абсолютно зберігається в існуючому форматі. Кошти будуть виплачуватися на весь строк призначення інвалідності, якщо це строкова інвалідність — безстрокова, якщо інвалідність встановлена без встановлення строку", — заявила міністерка.

Виплати українцям та МСЕК — деталі

Крім того, глава Мінсоцполітики пояснила, що відбудеться після того, як Верховна Рада затвердить законопроєкт щодо соціальних виплат і реформи МСЕК. Замість медкомісій, які просто встановлювали рівень інвалідності, лікарі визначатимуть, яка реабілітація потрібна людині та скільки вона займе часу. Крім того, суттєво зросте тривалість листка непрацездатності, оскільки умовних чотирьох тижнів не вистачає, щоб, наприклад, відновитись після перелому ноги, сказала вона.

"Ми першим рішенням продовжили виплати лікарняного, в тому числі реабілітаційного лікарняного сумарно до майже півтора року. Також ми збільшуємо гарантії збереження робочого місця на період того, коли людина лікується та реабілітується", — пролунало в ефірі.

Згідно з планом урядовців, соціальні виплати найближчим часом навіть зростуть. Зокрема, має збільшитись відсоток компенсації за часткову втрату плац здатності, на період хвороби та реабілітації, та для тих, хто отримає висновок "повна втрата працездатності". Зі слів посадовиці, виплати останній категорії можуть досягнути середньої зарплати.

Зазначимо, 12 листопада Кабінет Міністрів підтримав законопроєкти, які стосувались реформи МСЕК (проєкт №12178 "щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи") та реформи соціального страхування "єПотенціал". Тим часом в Міністерстві охорони здоров'я опублікували інфографіку, яка показала, як зміняться медкомісії: не збиратимуться по 12 довідок, а замість МСЕК будуть спеціальні "експертні команди" з найближчої лікарні.

Нагадуємо, 17 листопада на порталі "Факти ICTV" повідомили про масову затримку соціальних виплат: міністерка Жовква пояснила, чому так сталось і коли вони продовжаться.