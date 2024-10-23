Ліквідація МСЕК в Україні: експерт розповів, хто замінить експертні комісії (відео)

Причиною корумпованості МСЕК Михайло Серебряков називає те, що там працювали люди, які десятки років не змінювались. Після ліквідації цього органу є небезпека, що хабарники уникнуть відповідальності.

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Замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні будуть працювати нові експертні комісії, які створять згідно з пропозиціями Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Важливо, щоб у реформовану структуру не потрапили люди, які продовжать займатися корупцією, і щоб хабарники не уникли відповідальності. Про проблеми ліквідації та реформування МСЕК виконавчий директор ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков розповів у ефірі "Київ 24".

Серебряков пояснив, що МСЕК викликали зацікавлення СБУ, оскільки під час воєнного стану почали впливати на мобілізацію та становили загрозу безпеці держави. Згідно з його оцінками, структура, яка займалась оформленням інвалідності, входила в першу десятку найбільш корумпованих інституцій. Тим часом в МОЗ напрацювали проєкт реформи. Згідно з ідеєю міністерства, будуть створено нові "експертні комісії". Співрозмовник журналістів пояснив, що у зв'язку з цим є дві загрози. Перша — можуть уникнути покарання співробітники скандальних структур. Друга — що нові утворення будуть мати ті ж недоліки, що й попередні.

"Є дуже великий суспільний запит, щоб, перше, минулі члени МСЕК необґрунтовано не звільнились у такий спосіб від відповідальності, а друге, щоб ці експертні комісії не перетворилися на МСЕК 2.0", — пролунало в ефірі.

Антикорупційник також пояснив можливу причину проблем із корупцією у медкомісіях. На його думку, основна причина — це відсутність будь-яких змін у цій структурі, коли певні люди могли десятками років займатись оборудками та хабарництвом. Серебряков переконаний, що реформа повинна серйозно замінити старих працівників на інших.

"МСЕК закостенілі, тобто ти можеш бути на цій посаді і продавати інвалідність буквально десятки років. Звідки такі великі корупційні заробітки? Такі схеми не робляться за пів року. Хто б не замінив МСЕК, там повинно бути дуже серйозна ротація", — підсумував антикорупційний експерт.

Ліквідація МСЕК і реформа — деталі

На порталі МОЗ можна відшукати проєкт закону, який реформує медкомісії зі встановлення інвалідності. На порталі Верховної Ради його ще немає. Законопроєкт опублікували 10 жовтня і він називається "Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи". У тексті зазначено, що замість МСЕК будуть працювати "експертизи з оцінювання повсякденного функціонування особи".

Міністерство навело основні тези проєкту. По-перше, експертиза відбуватиметься в "кластерних та надкластерних лікарнях". По-друге, направлення зможе виписувати сімейний лікар без зайвих комісій. По-третє, висновки будуть ґрунтуватись виключно на даних у "Електронній системі охорони здоров'я" (ЕСОЗ).

Ліквідація МСЕК в Україні - що замінить Фото: Скриншот

Ліквідація МСЕК в Україні — скандали з комісіями

Зазначимо, наприкінці жовтня правоохоронці повідомили про затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку запідозрили у отриманні неправомірної вигоди. Вдома у посадовиці відшукали 6 млн дол. готівкою, потім її заарештували з правом виходу під заставу у 500 млн грн. 22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію МСЕК і проведення перевірок висновків, які приймалися протягом попередніх років. Комісії працюватимуть до 31 грудня 2024 року, а потім їх має замінити нова інституція.

Нагадуємо, глава СБУ Василь Малюк повідомив попередні результати перевірки медкомісій. Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку: рішення пов'язане з МСЕК, а також з іншими прокурорами.