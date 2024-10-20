Скандал з "інвалідністю" прокурорів: Костін розкрив перші деталі розслідування (відео)

За словами генпрокурора Андрія Костіна, 80% прокурорів отримали статус особи з інвалідністю до початку повномасштабної війни.

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У рамках розслідування щодо отримання інвалідності прокурорами Хмельницької області встановлено, що 61 прокурор Хмельницької обласної прокуратури та окружних прокуратур Хмельницької області має інвалідність. Про це сказав генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі програми "Факти тижня".

Генпрокурор Андрій Костін про розслідування щодо "інвалідності" прокурорів (27:00)

За словами генпрокурора, 80% прокурорів (50 осіб) отримали інвалідність до 24 лютого 2022 року. Він зазначив, що відсоток співробітників прокуратури з інвалідністю в Хмельницькій області дійсно дуже високий, тому важливо встановити, за яких обставин вони отримали цей статус.

Андрій Костін заявив, що прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Крім того, ініційовано створення робочої групи, до якої увійдуть міжнародні експерти, що допоможуть оцінити ситуацію та розробити заходи для запобігання таким зловживанням у майбутньому.

Генпрокурор наголосив, що підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи та висловив готовність долучитися до цієї ініціативи. За його словами, можливо, буде необхідно залучити весь уряд і парламент.

"Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі", — сказав Андрій Костін.

Нагадаємо, 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 51 прокурор Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, "кришуючи" корупційну схему Тетяни Крупи в МСЕК і ПФ.

Зі свого боку Олексій Олійник заявив, що з 225 прокурорів Хмельницької області інвалідність мають тільки 48. Він також зазначив, що сам має групу інвалідності з 2017 року, пов'язану з отриманою на роботі травмою.