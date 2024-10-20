Скандал с "инвалидностью" прокуроров: Костин раскрыл первые детали расследования (видео)

По словам генпрокурора Андрея Костина, 80% прокуроров получили статус лица с инвалидностью до начала полномасштабной войны.

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В рамках расследования касательно получения инвалидности прокурорами Хмельницкой области установлено, что 61 прокурор Хмельницкой областной прокуратуры и окружных прокуратур Хмельницкой области имеет инвалидность. Об этом сказал генеральный прокурор Андрей Костин в эфире программы "Факты недели".

Генпрокурор Андрей Костин о расследовании по "инвалидности" прокуроров (27:00)

По словам генпрокурора, 80% прокуроров (50 человек) получили инвалидность до 24 февраля 2022 года. Он отметил, что процент сотрудников прокуратуры с инвалидностью в Хмельницкой области действительно очень высокий, поэтому важно установить, при каких обстоятельствах они получили этот статус.

Андрей Костин заявил, что прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Кроме того, инициировано создание рабочей группы, включающей международных экспертов, которые помогут оценить ситуацию и разработать меры для предотвращения таких злоупотреблений в будущем.

Генпрокурор подчеркнул, что поддерживает инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы и выразил готовность присоединиться к этой инициативе. По его словам, возможно, будет необходимо привлечь все правительство и парламент.

"Очень важно обеспечить справедливость, в частности в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью — независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще", — сказал Андрей Костин.

Напомним, 16 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что 51 прокурор Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК и ПФ.

В свою очередь Алексей Олейник заявил, что из 225 прокуроров Хмельницкой области инвалидность имеют только 48. Он также отметил, что сам имеет группу инвалидности с 2017 года, связанную полученной на работе травмой.