Ликвидация МСЭК в Украине: эксперт рассказал, кто заменит экспертные комиссии (видео)

Причиной коррумпированности МСЭК Михаил Серебряков называет то, что там работали люди, которые десятки лет не менялись. После ликвидации этого органа есть опасность, что взяточники избегут ответственности.

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Вместо медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в Украине будут работать новые экспертные комиссии, которые создадут согласно предложениям Министерства здравоохранения (Минздрава). Важно, чтобы в реформированную структуру не попали люди, которые продолжат заниматься коррупцией, и чтобы взяточники не избежали ответственности. О проблемах ликвидации и реформирования МСЭК исполнительный директор ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков рассказал в эфире "Киев 24".

Серебряков пояснил, что МСЭК вызвали интерес СБУ, поскольку во время военного положения начали влиять на мобилизацию и представляли угрозу безопасности государства. Согласно его оценкам, структура, которая занималась оформлением инвалидности, входила в первую десятку самых коррумпированных институтов. Тем временем в Минздраве наработали проект реформы. Согласно идее министерства будут созданы новые "экспертные комиссии". Собеседник журналистов пояснил, что в связи с этим есть две угрозы. Первая — могут избежать наказания сотрудники скандальных структур. Вторая — что новые образования будут иметь те же недостатки, что и предыдущие.

"Есть очень большой общественный запрос, чтобы, первое, прошлые члены МСЭК необоснованно не освободились таким образом под ответственности, а второе, чтобы эти экспертные комиссии не превратились в МСЭК 2.0", — прозвучало в эфире.

Антикоррупционер также объяснил возможную причину проблем с коррупцией в медкомиссиях. По его мнению, основная причина — это отсутствие каких-либо изменений в этой структуре, когда определенные люди могли десятками лет заниматься махинациями и взяточничеством. Серебряков убежден, что реформа должна серьезно заменить старых работников на других.

"МСЭК закостенели, то есть ты можешь быть на этой должности и продавать инвалидность буквально десятки лет. Откуда такие большие коррупционные заработки? Такие схемы не делаются за полгода. Кто бы ни заменил МСЭК, там должно быть очень серьезная ротация", — подытожил антикоррупционный эксперт.

Ликвидация МСЭК и реформа — детали

На портале Минздрава можно отыскать проект закона, который реформирует медкомиссии по установлению инвалидности: на портал Верховной Рады его еще нет. Законопроект опубликовали 10 октября и он называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования граждан". В тексте указано, что вместо МСЭК будут работать "экспертизы по оценке повседневного функционирования граждан".

Министерство привело основные тезисы проекта. Во-первых, экспертиза будет проводиться в "кластерных и надкластерных больницах". Во-вторых, направление сможет выписывать семейный врач без лишних комиссий. В-третьих, выводы будут основываться исключительно на данных в "Электронной системе здравоохранения" (ЭСОЗ).

Ликвидация МСЭК в Украине — что заменит Фото: Скриншот

Ликвидация МСЭК в Украине — скандалы с комиссиями

Отметим, в конце октября правоохранители сообщили о задержании руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, которую заподозрили в получении неправомерной выгоды. Дома у чиновницы нашли 6 млн долл. наличными, затем ее арестовали с правом выхода под залог в 500 млн грн. 22 октября президент Владимир Зеленский сообщил о ликвидации МСЭК и проведении проверок выводов, которые принимались в течение предыдущих лет. Комиссии будут работать до 31 декабря 2024 года, а затем их должна заменить новая институция.

Напоминаем, глава СБУ Василий Малюк сообщил предварительные результаты проверки медкомиссий. Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку: решение связано с МСЭК, а также с другими прокурорами.