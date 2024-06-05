США готовы дать Киеву кредит в $50 млрд за счет прибыли от активов РФ, но есть условие, — FT

Если ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок — Вашингтон готов предоставить Украине финансовую поддержку. Однако помешать этому, как отмечают американские журналисты, способен Виктор Орбан.

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Вашингтону нужно, чтобы Евросоюз продлил до конца войны санкции в отношении замороженных российских государственных активов, срок действия которых истекает каждые шесть месяцев, если они не будут продлены по единогласно всеми странами. Это нужно для гарантий, что США не останутся на крючке выплат, пишет Financial Times.

Как отмечает FT, предложение США изложено в документе, подготовленном к онлайн-встрече министров финансов блока европейских стран, где будут обсуждаться возможности нахождения авансовых деньги для Киева.

Вашингтон настаивает на соглашении в преддверии саммита лидеров G7 в Италии на следующей неделе, где механизм финансирования, подкрепленный прибылью от замороженных активов, как ожидается, станет центральным элементом поддержки Украины.

Основным рассматриваемым вариантом является план США по кредитованию Украины, возможно, в тандеме с другими странами G7, что примерно соответствует предполагаемым "непредвиденным прибылям" от сотен миллиардов долларов замороженных активов России, хранящихся на западе. Дипломаты говорят, что это может привлечь до 50 миллиардов долларов.

Точные детали кредита, включая его срок погашения, процентную ставку, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить.

Но Вашингтон рассматривает любой такой кредит как "условный" при условии, что ЕС будет распределять прибыль от активов для погашения и гарантировать, что "активы российского центрального банка, находящиеся в ЕС, останутся иммобилизованными до тех пор, пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине".

Такое обещание имеет решающее значение, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, который приносит примерно 3 миллиарда евро прибыли в год.

Если прибыль не достигнет требуемых выплат или если ЕС не сможет договориться о продлении санкций, ответственность потенциально могут нести США. Америка обсуждает другие потенциальные варианты разделения этого риска с другими партнерами по "Большой семерке".

Некоторые правительства ЕС опасаются потенциальных финансовых последствий таких гарантий. "Американцам, вероятно, придется признать, что ЕС не может дать железную гарантию от потерь", — сказал источник, информированный о ходе переговоров.

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Союзники России призывают ЕС не передавать Украине замороженные активы Кремля, — Politico

Другой рассматриваемый вариант предполагает, что ЕС — наряду с другими странами "Большой семерки" — фактически выдаст Украине двусторонние кредиты, подкрепленные прибылью от российских активов, замороженных в их собственной юрисдикции.

Это потенциально потребует от ЕС использования "запаса" в рамках своего общего бюджета – шаг, который также потребует единогласного согласия. "Время, необходимое для введения таких гарантий, вместе с юридическими и оперативными ограничениями, не будет способствовать быстрой реализации этого варианта", — говорится в документе.

Давление с целью использования активов усилилось в последние месяцы, поскольку Вашингтон стремится максимизировать финансовую помощь Киеву с прицелом на ноябрьские президентские выборы.

И хотя Франция, Германия и Италия являются отдельными членами G7, решения, принимаемые ЕС, требуют консенсуса среди его 27 членов, включая венгерского премьера Виктора Орбана, который, как отмечает FT, "ревностно охраняет свое обычное право вето на решения о санкциях". И уже вскоре министры ЕС дадут понимание того, готовы ли они работать в этом направлении.

"Люди обсуждают все детали, но мы приближаемся к моменту, когда люди готовы сказать: "Хорошо, это имеет смысл", — цитирует СМИ источника, участвующего в переговорах.

Напомним, ранее эксперты рассказали Фокусу, как ЕС может "нейтрализовать" венгерского премьера.