США готові дати Києву кредит у $50 млрд за рахунок прибутку від активів РФ, але є умова, — FT

Якщо ЄС продовжить санкції проти Росії на невизначений термін — Вашингтон готовий надати Україні фінансову підтримку. Однак завадити цьому, як зазначають американські журналісти, здатен Віктор Орбан.

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Вашингтону потрібно, щоб Євросоюз продовжив до кінця війни санкції щодо заморожених російських державних активів, термін дії яких спливає кожні шість місяців, якщо їх не буде продовжено одноголосно всіма країнами. Це потрібно для гарантій, що США не залишаться на гачку виплат, пише Financial Times.

Як зазначає FT, пропозицію США викладено в документі, підготовленому до онлайн-зустрічі міністрів фінансів блоку європейських країн, де обговорюватимуть можливості знаходження авансових грошей для Києва.

Вашингтон наполягає на угоді напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де механізм фінансування, підкріплений прибутком від заморожених активів, як очікується, стане центральним елементом підтримки України.

Основним варіантом, що розглядається, є план США з кредитування України, можливо, в тандемі з іншими країнами G7, що приблизно відповідає передбачуваним "непередбачуваним прибуткам" від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, що зберігаються на заході. Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів.

Точні деталі кредиту, включно з його терміном погашення, відсотковою ставкою, чи буде він наданий безпосередньо або через посередника, такого як Світовий банк, ще належить визначити.

Але Вашингтон розглядає будь-який такий кредит як "умовний" за умови, що ЄС розподілятиме прибуток від активів для погашення та гарантуватиме, що "активи російського центрального банку, які перебувають у ЄС, залишаться іммобілізованими доти, доки Росія не погодиться оплатити шкоду, завдану Україні".

Така обіцянка має вирішальне значення, оскільки основна частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, який приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік.

Якщо прибуток не досягне необхідних виплат або якщо ЄС не зможе домовитися про продовження санкцій, відповідальність потенційно можуть нести США. Америка обговорює інші потенційні варіанти поділу цього ризику з іншими партнерами по "Великій сімці".

Деякі уряди ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків таких гарантій. "Американцям, ймовірно, доведеться визнати, що ЄС не може дати залізну гарантію від втрат", — сказало джерело, поінформоване про перебіг переговорів.

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Союзники Росії закликають ЄС не передавати Україні заморожені активи Кремля, — Politico

Інший варіант, що розглядається, передбачає, що ЄС — поряд з іншими країнами "Великої сімки" — фактично видасть Україні двосторонні кредити, підкріплені прибутком від російських активів, заморожених у їхній власній юрисдикції.

Це потенційно вимагатиме від ЄС використання "запасу" в рамках свого спільного бюджету — крок, який також потребуватиме одностайної згоди. "Час, необхідний для запровадження таких гарантій, разом із юридичними та оперативними обмеженнями, не сприятиме швидкій реалізації цього варіанту", — йдеться в документі.

Тиск з метою використання активів посилився останніми місяцями, оскільки Вашингтон прагне максимізувати фінансову допомогу Києву з прицілом на листопадові президентські вибори.

І хоча Франція, Німеччина та Італія є окремими членами G7, рішення, ухвалювані ЄС, потребують консенсусу серед його 27 членів, включно з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який, як зазначає FT, "ревно охороняє своє звичне право вето на рішення про санкції". І вже незабаром міністри ЄС дадуть розуміння того, чи готові вони працювати в цьому напрямку.

"Люди обговорюють усі деталі, але ми наближаємося до моменту, коли люди готові сказати: "Добре, це має сенс", — цитує ЗМІ джерело, яке бере участь у переговорах.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли Фокусу, як ЄС може "нейтралізувати" угорського прем'єра.