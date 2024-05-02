"Заморожені активи РФ не перекриють усі потреби": Нацбанк назвав збитки від війни (відео)

Голова Національного банку зазначив, що Україна розглядає суму заморожених російських активів як джерело покриття збитків, які були завдані агресією.

Related video

Збитки внаслідок дій російських окупантів в Україні вже склали близько $500 млрд, а заморожені активи РФ не перекриють всі потреби у відновленні. Про це заявив Андрій Пишний, голова Національного банку України, в інтервʼю "Ми-Україна".

Заморожені активи РФ це не лише спроможність України чинити спротив. З його слів, це питання справедливості та відшкодування завданих збитків.

Важливо

США можуть відмовитися конфіскувати російські активи: стала відома причина

"Сума заморожених активів складає десь на рівні близько 300 млрд доларів", – пояснив Андрій Пишний.

Голова Національного банку зазначив, що Україна розглядає цю суму як джерело покриття збитків, як були завдані агресією Росії. Швидка оцінка, яку здійснили фахівці Світового банку станом на кінець 2023 року, визначила суму завданих збитків на рівні майже на 500 млрд доларів.

"Цієї суми навіть недостатньо на покриття завданих збитків", – наголосив він.

Керівник Нацбанку додав, що це може буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні і для спротиву, і для компенсацій. Наразі тривають дискусії у політичних та фінансових середовищах навколо цієї теми.

Заморожені активи РФ

Під час обговорення питання щодо використання заморожених активів РФ Естонія запропонувала спрямувати на оборону української армії не лише відсоткові доходи, а й усі активи. В МЗС країни визнав, що держави Євросоюзу не зацікавлені у використанні цих коштів. Водночас балтійська держава не підтримує юридичні побоювання, які до цього часу оприлюднювали представники інших країн.

12 березня видання Financial Times писало, що Україна влітку цього року може отримати перші мільярди доларів від прибутку з російських активів. Йдеться про активи у фінансовій компанії Euroclear, що базується в Бельгії.

Також Bloomberg 19 березня писало, що постачання зброї для українських військ буде відбуватися завдяки доходам від заморожених активів РФ. Відповідне законодавство вже почали готувати у ЄС.

Нагадаємо, 17 квітня у Мінфіні США заявили, що Україна не отримає одразу всю суму у разі конфіскації заморожених активів РФ. Росія починає помічати ознаки того, що США та їхні союзники втомлюються або їм важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає РФ надію, що вони зможуть пережити важкі часи і чекати, поки рішучість Заходу впаде.