"Замороженные активы РФ не перекроют все потребности": Нацбанк назвал убытки от войны (видео)

Глава Национального банка отметил, что Украина рассматривает сумму замороженных российских активов как источник покрытия убытков, которые были нанесены агрессией.

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Убытки в результате действий российских оккупантов в Украине уже составили около $500 млрд, а замороженные активы РФ не перекроют все потребности в восстановлении. Об этом заявил Андрей Пышный, глава Национального банка Украины, в интервью "Ми-Україна".

Замороженные активы РФ это не только способность Украины оказывать сопротивление. По его словам, это вопрос справедливости и возмещения нанесенного ущерба.

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"Сумма замороженных активов составляет где-то на уровне около 300 млрд долларов", — пояснил Андрей Пышный.

Глава Национального банка отметил, что Украина рассматривает эту сумму как источник покрытия убытков, которые были нанесены агрессией России. Быстрая оценка, которую осуществили специалисты Всемирного банка по состоянию на конец 2023 года, определила сумму нанесенного ущерба на уровне почти на 500 млрд долларов.

"Этой суммы даже недостаточно на покрытие нанесенного ущерба", — подчеркнул он.

Руководитель Нацбанка добавил, что это может быть источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для сопротивления, и для компенсаций. Сейчас продолжаются дискуссии в политических и финансовых средах вокруг этой темы.

Замороженные активы РФ

При обсуждении вопроса об использовании замороженных активов РФ Эстония предложила направить на оборону украинской армии не только процентные доходы, но и все активы. В МИД страны признал, что государства Евросоюза не заинтересованы в использовании этих средств. В то же время балтийское государство не поддерживает юридические опасения, которые до сих пор обнародовали представители других стран.

12 марта издание Financial Times писало, что Украина летом этого года может получить первые миллиарды долларов от прибыли с российских активов. Речь идет об активах в финансовой компании Euroclear, базирующейся в Бельгии.

Также Bloomberg 19 марта писало, что поставки оружия для украинских войск будут происходить за счет доходов от замороженных активов РФ. Соответствующее законодательство уже начали готовить в ЕС.

Напомним, 17 апреля в Минфине США заявили, что Украина не получит сразу всю сумму в случае конфискации замороженных активов РФ. Россия начинает замечать признаки того, что США и их союзники устают или им труднее находить пути поддержки Украины, и это дает РФ надежду, что они смогут пережить трудные времена и ждать, пока решимость Запада упадет.