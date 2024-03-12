Замороженные активы РФ: Украина может получить первые российские миллиарды уже летом, — FT

По словам журналистов, Еврокомиссия уже начала подготовку плана по конфискации доходов РФ, которые находятся под санкциями.

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Уже летом 2024 года Украина может получить первые миллиарды долларов из прибыли от замороженных активов РФ. Речь идет об активах в финансовой компании Euroclear, базирующейся в Бельгии. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, для этого необходимо совместное решение всех государств-членов Евросоюза. Предложение должно быть озвучено до саммита лидеров уже на следующей неделе.

Издание пишет, что Еврокомиссия уже начала подготовку плана по конфискации доходов РФ, которые находятся под санкциями. План предполагает, что 97% доходов из замороженных российских активов можно перечислить в бюджет Евросоюза. Позже эти деньги по частям будут отдавать для нужд Украины.

Правда, как сообщается, это не касается 4 млрд евро доходов, которые уже удалось получить. Их планируют использовать для оплаты судебных издержек. Так, Россия сотни раз подавала иски против Euroclear.

В материале говорится, что международная помощь Украине сокращается, а полномасштабная война длится уже третий год. Поэтому вопрос о передаче денег от доходов российских активов в Euroclear стал еще более актуальным.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предусмотрел 61 миллиард долларов для Украины в проекте бюджета США. Общий бюджет на год выборов в Соединенных Штатах составляет 7,3 триллиона долларов, на военные цели предусмотрели 850 миллиардов.

Также напомним, что высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель признал, что за два года войны ЕС использовал все ресурсы. Он призвал европейские страны наращивать производство вооружения и "продолжать оказывать адекватную военную поддержку Украине".