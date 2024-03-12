Заморожені активи РФ: Україна може отримати перші російські мільярди вже влітку, — FT

За словами журналістів, Єврокомісія вже почала підготовку плану з конфіскації доходів РФ, які перебувають під санкціями.

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Уже влітку 2024 року Україна може отримати перші мільярди доларів з прибутку від заморожених активів РФ. Йдеться про активи у фінансовій компанії Euroclear, що базується в Бельгії. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, для цього необхідне спільне рішення всіх держав-членів Євросоюзу. Пропозиція має бути озвучена до саміту лідерів уже наступного тижня.

Видання пише, що Єврокомісія вже почала підготовку плану з конфіскації доходів РФ, які перебувають під санкціями. План передбачає, що 97% доходів із заморожених російських активів можна перерахувати до бюджету Євросоюзу. Пізніше ці гроші частинами віддаватимуть для потреб України.

Щоправда, як повідомляється, це не стосується 4 млрд євро доходів, які вже вдалося отримати. Їх планують використати для оплати судових витрат. Так, Росія сотні разів подавала позови проти Euroclear.

У матеріалі йдеться, що міжнародна допомога Україні скорочується, а повномасштабна війна триває вже третій рік. Тому питання про передачу грошей від доходів російських активів у Euroclear стало ще більш актуальним.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден передбачив 61 мільярд доларів для України в проєкті бюджету США. Загальний бюджет на рік виборів у Сполучених Штатах становить 7,3 трильйона доларів, на військові цілі передбачили 850 мільярдів.

Також нагадаємо, що високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель визнав, що за два роки війни ЄС використав усі ресурси. Він закликав європейські країни нарощувати виробництво озброєння і "продовжувати надавати адекватну військову підтримку Україні".