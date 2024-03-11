Байден передбачив 61 мільярд доларів для України у проєкті бюджету США

Загальний бюджет на рік виборів у Сполучених Штатах складає 7,3 трильйона доларів, на військові цілі передбачили 850 мільярдів.

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Президент США Джо Байден у понеділок, 11 березня, окреслив своє політичне бачення потенційного другого чотирирічного терміну, оприлюднивши бюджет на рік виборів у розмірі 7,3 трильйона доларів, щоб переконати скептично налаштованих американців, що він може керувати економікою краще, ніж Дональд Трамп. Про це повідомляє видання Reuters.

За інформацією видання, бюджет Байдена на 2025 фінансовий рік передбачає підвищення ставки податку на прибуток компаній до 28% з 21%, аби змусити тих, хто має статок у 100 мільйонів доларів, сплачувати принаймні 25% своїх доходів у вигляді податків, і дати змогу уряду вести переговори про зниження вартості ліків.

Крім того, американський уряд поверне податкову пільгу на дітей для осіб із низьким і середнім доходом, профінансує програми догляду за дітьми, спрямує 258 мільярдів доларів на будівництво будинків, надасть 12 тижнів оплачуваної сімейної відпустки для працівників і витратить мільярди на правоохоронні органи.

Окрім того, у бюджет заклали 61,4 млрд доларів на допомогу Україні. Загалом на військові цілі передбачили 850 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден під час щорічного звернення до Конгресу розповів про високу вартість ліків у Штатах та запропонував охочим злітати з ним до інших країн, наприклад, до Москви, аби придбати медикаменти за нижчою ціною.