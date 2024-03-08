Байден запросив американців злітати з ним до Москви за дешевшими ліками (відео)

За інформацією ЗМІ, згадка столиці Росії у промові президента США швидко викликала "глузування" з боку республіканців і команди Дональда Трампа.

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Президент США Джо Байден у ході щорічного звернення до Конгресу розповів про високу вартість ліків у Штатах та запропонував охочим злітати з ним до інших країн, наприклад, до Москви, аби придбати медикаменти за нижчою ціною. Трансляція із відповідного заходу велася на сайті Білого дому.

За словами Байдена, за межами США можна отримати ліки за 40 відсотків вартості від тієї, яку платять американці. Він висловив бажання, аби гранична ціна рецептурних ліків становила 22 тисячі доларів на рік.

"У мене будуть проблеми, якщо я це скажу, але будь-хто, хто сяде в Air Force One і полетить зі мною в Торонто, Берлін, Москву, вибачте мені, ну, можливо, навіть до Москви. І візьміть із собою свій рецепт, і я обіцяю вам, я отримаю його за 40 відсотків вартості, яку ви платите зараз. Та сама компанія, той самий препарат, те саме місце", — заявив президент США.

За інформацією Washington Examiner, згадка Москви у промові Байдена швидко викликала "глузування" з боку республіканців і команди колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Джо Байден під час виступу перед Конгресом 8 березня заявив, що Україна може зупинити президента РФ Володимира Путіна, якщо Штати дадуть їй достатньо зброї.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп викликав Байдена на дебати. У колишнього президента США бажання провести дебати з'явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з президентських перегонів.