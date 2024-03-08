"Історія стежить за нами": Україна може перемогти Володимира Путіна, — Байден (відео)

За словами президента США, військова допомога Україні блокується тими, хто хоче зіштовхнути Америку з курсу світового лідерства.

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Україна може зупинити президента РФ Володимира Путіна, якщо Штати дадуть їй достатньо зброї. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед Конгресом 8 березня.

За його словами, з часів громадянської війни в США не було таких нападів на демократію, як зараз. Глава Кремля Володимир Путін не збирається зупинятися в Україні. Він сіє хаос по всій Європі.

"Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як потрібно", — зазначив американський президент.

Політик заявив, що військова допомога Києву блокується тими, хто хоче зіштовхнути Америку з курсу світового лідерства. Також він згадав у своїй промові колишнього президента США Дональда Трампа. Він звинуватив його в тому, що він підтримує Путіна.

"Мій попередник, колишній президент, каже Путіну — роби все, що ти хочеш. Це сказав колишній президент. Він підтримав російського лідера. Це жахливо і неприйнятно", — заявив Байден.

Він також наголосив, що Сполучені Штати не можуть підставити Україну та Європу, а також увесь вільний світ. Вашингтон має відповісти на виклик Кремля.

"Історія стежить за нами. Ми не можемо поставити Україну, Європу і весь вільний світ під ризик. Я Путіну говорив дуже прості речі — ми не відійдемо, ми не впадемо", — зазначив Байден.

За словами президента США, він не допустить, щоб американські солдати опинилися в Україні.

Звернення Джо Байдена до Конгресу

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп викликав Байдена на дебати. У колишнього президента США бажання провести дебати з'явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з президентських перегонів.

Нагадаємо, що у США проходить праймеріз у Демократичній і Республіканській партіях. Делегати в 15 основних штатах мають віддати свої голоси і визначити єдиного кандидата від політичних сил.