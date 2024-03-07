Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Навіть після смерті": повалення Путіна не призведе до демократії в Росії, — Bild

Володимир Путін, президент РФ, путін
Фото: РИА Новости | Повалення Путіна не призведе до демократії в Росії

За словами оглядача видання Bild Петера Тіде, Володимир Путін має боятися, що опозиціонери можуть убити його.

Related video

Відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна ймовірно не призведе до встановлення демократії в країні. Про це повідомляє політичний оглядач Петер Тіде у своїй колонці для Bild.

Коментуючи відхід із життя і похорон російського опозиціонера Олексія Навального, він зазначив, що матері не було надано можливості провести сина в останню путь так, як вона хотіла б, а його дружині і дітям не довелося попрощатися з ним біля його могили.

"У країні Путіна ти не вільний навіть після смерті. Так, Навальний був останнім у своєму роді. Путін його усунув. Новий лідер опозиції спочатку повинен вирости, або вийти з ГУЛАГу", — написав аналітик.

Водночас, на його думку, "кремлівському лідеру немає спокою", адже він повинен боятися можливого вбивства, аналогічного долі інших тиранів.

"Військові не зможуть — або не захочуть — вічно порозумітися за гори тіл молодих солдатів, які повертаються з України. Тиск матерів і вдів дуже великий. Будь-яка пропаганда — ніщо порівняно з полями могил. Але навіть повалення Путіна не призведе до демократії. Тільки до нової форми тиранії. Тоді є надія на те, що на вулиці знайдеться хтось, готовий очолити групу, щоб через століття прорватися через низку деспотів", — резюмував Тіде.

Що відомо про смерть Олексія Навального

16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ повідомили про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Це сталося у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Зокрема, чоловікові стало зле одразу після прогулянки.

Причиною смерті називали проблеми з тромбами. Тоді як анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував політика 2020 року, зазначив, що той не мав симптомів, які б свідчили про проблеми із судинами.

Катафалк із тілом російського опозиціонера Олексія Навального вдень 1 березня прибув до храму в Москві. Присутні зустріли автомобіль із політиком оплесками.

Німецьке видання Bild повідомило, що за кілька годин до похорону Олексія Навального сотні людей зібралися і вишикувалися в чергу завдовжки майже півкілометра. Багато хто ніс у руках квіти. Незважаючи на ризик розгону учасників, у похороні збираються брати участь західні дипломати.