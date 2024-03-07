Путін заявив, що Бельгія виникла завдяки Росії (відео)

Свою незалежність, на думку очільника Кремля, Бельгія отримала через позицію РФ. У відповідь на це видання Politico назвало Путіна "головним російським псевдоісториком".

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Російський президент Володимир Путін заявив, що Бельгія з'явилася на мапі світу завдяки росіянам. Про це він сказав 6 березня під час зустрічі з учасниками Всесвітнього фестивалю молоді.

Свою незалежність, на його думку, країна отримала через позицію Росії. Путін не уточнив, яким чином це відбулося.

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"Значною мірою Бельгія зʼявилася на карті світу завдяки Росії", – заявив він.

У відповідь видання Politico назвало лідера РФ "головним російським псевдоісториком". Не дивно, як заявили журналісти, враховуючи послужний список Путіна, правда з його заяв виглядає майже навпаки.

Очільник Кремля, як інформує видання, зробив свою неправдиву заяву в середу, відповідаючи на запитання бельгійця на Всесвітньому молодіжному фестивалі, зібранні молодих людей з Росії та всього світу, що проходить поблизу Сочі. Ці коментарі можуть бути невипадковими, і є вагомі причини, чому Путін починає гарячкувати стосовно Бельгії. На Заході тривають дебати щодо використання російських активів. Переважна більшість цих активів зберігається в Бельгії, у депозитарії цінних паперів Euroclear.

Журналісти нагадали, що Путіна часто звинувачували в перегляді історії та використанні зброї для виправдання своїх імперіалістичних амбіцій. Він неодноразово стверджував, що українські землі історично належить Росії.

Нагадаємо, 29 лютого журналіст Такер Карлсон обурився через слова Путіна про Україну. За словами американського журналіста, йому дуже не сподобалася вся та частина розмови з президентом РФ, у якій той намагався очорнити Україну. Американський журналіст також зазначив, що позначення людини "нацистом" — це спроба виставити її чистим злом. Водночас у Карлсона склалося враження, що Путін дійсно вірить у те, що Україна населена неонацистами.