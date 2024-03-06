"Якщо Україна впаде": у Макрона попередили про наслідки у випадку перемоги Росії

За словами міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне, президент Російської Федерації Володимир Путін лише намагається перевірити солідарність європейських країн одна з одною.

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Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив на численних наслідках, які очікують на Францію та всю Європу, у випадку якщо Російська Федерація переможе у війні з Україною. Про це повідомляє TF1.

"Якщо Україна впаде, це матиме безліч наслідків, і я не дуже вірю в Європейський союз і в нашу здатність досягти угоди. Володимир Путін лише намагається перевірити нашу солідарність один з одним", — запевняє міністр.

За словами Сежурне, Європейському союзу потрібно уникнути відповідного сценарію.

"Уникнути цього сценарію означає, зокрема, тримати руку на пульсі в Україні разом із нашими союзниками, укладати двосторонні угоди, як ми це робили, а потім допомагати українцям, як тільки можемо", — наголосив він.

Маючи бажання "перемогти Росію, не ведучи з нею війну", міністр підтримав президента Франції Еммануеля Макрона, заявивши, що мова йде про "додавання стратегічної двозначності в наші дії".

Також Сежурне повторив, що не можна дозволяти РФ діяти на власний розсуд.

"Ми перебуваємо на переломному етапі, який має змусити нас протистояти Росії. Ці країни бачать тільки баланс сил, а ми повинні грати в цей баланс, щоб захистити французів і європейців", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон уже цього тижня може оголосити про підтримку пропозиції Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для України.

Також Емманюель Макрон під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, припустив можливість введення західних військ в Україну. В разі ухвалення такого рішення ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

А 1 березня в МЗС Франції назвали головне завдання країни у війні. Заяви Емманюеля Макрона про введення західних військ в Україну, як вважає міністр закордонних справ Стефан Сежурне, сприяють "стратегічній двозначності", дають змогу Франції бути "на правильному боці історії".