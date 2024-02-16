"Неможливо підтвердити": лікар Навального спростував версію про тромб

Олександр Полупан у 2020 році оглядав російського опозиціонера тане помітив жодних симптомів, які свідчили б про проблеми із судинами. Лікаря також збентежила швидкість російських правоохоронців, із якою вони повідомили про відрив тромбу.

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Якщо Олексій Навальний, який помер у російській колонії за полярним колом, дійсно мав проблеми з тромбами, то це має бути якось показано в його медичній карті. Водночас під час огляду у 2020 році подібних симптомів у росіянина не було. Про можливість смерті Навального через тромбоемболію анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан розповів у коментарі виданню "Новая газета".

За словами Полупана, тромбоемболія, відрив тромбу — таке дійсно може статися з будь-якою людиною. Однак наголосив, що оглядав Навального у 2020 році та не помітив жодних симптомів, які свідчили б про проблеми із судинами. Якби такі ознаки були, то вони якось були б відображені в медичній картці.

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"Немає жодної медичної інформації про те, як це розвивалося, і немає жодної медичної інформації, яку можна коментувати", — зауважив медик.

Також викликає питання швидкість, із якою працівники Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП або рос. ФСИН) зробили висновок про відрив тромбу. Щоб зробити такий висновок, потрібно зробити розтин, пояснив Полупан.

"Те, що в Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія, неможливо підтвердити, тому що не було проведено жодних прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання (про це не повідомляється) та не було проведено розтину", — навели журналісти слова лікаря.

Олександр Полупан — анестезіолог-реаніматолог, який оглядав Олексія Навального в Омській лікарні у 2020 році, нагадали в "Новій газеті". Саме в Омську лікарню росіянин прибув після того, як став погано почуватися в літаку. Місцеві лікарі вчасно застосували маніпуляції, як у разі отруєння, врятували йому життя, ввели в кому, і після цього він проходив реабілітацію в Німеччині, де відшукали ознаки речовини "Новичок".

Навальний помер — деталі подій 16 лютого

Зазначимо, 16 лютого регіональне управління ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ повідомили про смерть Олексія Навального. У короткому дописі пояснили, що подія сталася під час прогулянки — росіянин погано почувався, йому почали надавати допомогу, але врятувати не змогли. Лікарі, які прибули на місце подій, запевнили, що добиралися в колонію лише сім хвилин, але коли приїхали, то пацієнт уже помер.

Дружина Олексія Навального відреагувала на смерть чоловіка. Жінка виступила з коротким зверненням на Мюнхенській безпековій конференції: заявила, що не отримала офіційного підтвердження, але впевнена, що президент РФ Володимир Путін і його прибічники відповідатимуть за вчинені злочини.

Фокус нагадав, чим відомий Олексій Навальний. На початку російської гібридної війни РФ у 2014 році він заявив, що Крим — "не бутерброд", щоб його передавати з рук у руки. Після повномасштабного вторгнення засудив дії Володимира Путіна та його прихильників. До того, як опинитися в колонії, чоловік вів опозиційну діяльність: влаштовував мітинги проти порушень на виборах, знімав відео, у яких показував статки російських чиновників.

Світові лідери відреагували на смерть російського опозиціонера. Президент Латвії, наприклад, зауважив, що до цієї людини можна ставитися по-всякому. Що безсумнівно, то це те, що його насправді вбив Кремль.