Смерть Навального обвалила курс рубля: валюта оновила багатотижневий мінімум

За словами експертів, заходи, яких вживає Центробанк РФ, не можуть зупинити падіння курсу російського рубля на тлі повідомлення про смерть опозиціонера Олексія Навального.

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Російський рубль прискорив падіння на тлі інформації про те, що у в'язниці помер політичний в'язень Олексій Навальний. Про це повідомляє The Moscow Times.

Валюта РФ значну частину торгів у п'ятницю, 16 лютого, котирується в мінусі — підтримки рубля від інтервенцій Центрального банку Росії і невисоких за обсягом продажів експортної виручки не вистачає для захисту від локального валютного попиту. Причому в п'ятницю він може посилитися за рахунок мінімізації ризику до вихідних днів, що знаходить основне відображення в зростанні пари долар/рубль.

"У парах із євро та юанем було досягнуто мінімумів із 9 січня — 99,85 і 12,81 відповідно, а щодо долара — позначки 93,00, найгіршої для рубля з 4 січня, без урахування двох короткочасних стрибків курсу впродовж останнього місяця, які учасники ринку пов'язали радше з технічним чинником", — пише видання.

Рішення Банку Росії зберегти за підсумками п'ятничної ради директорів ключову ставку на рівні 16% річних мало незначний вплив на котирування. Також не врятують ситуацію й обіцянки Центробанку РФ утримувати жорстку грошово-кредитну політику протягом тривалого часу.

"Короткостроковим подразником для локального валютного ринку може виступати тільки внутрішньоденне зниження нафти майже на 1%", — уточнюють експерти.

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