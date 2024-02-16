Смерть Навального обвалила курс рубля: валюта обновила многонедельный минимум

По словам экспертов, предпринимаемые Центробанком РФ меры не могут остановить падение курса российского рубля на фоне сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального.

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Российский рубль ускорил падение на фоне информации о том, что в тюрьме умер политический заключенный Алексей Навальный. Об этом сообщает The Moscow Times.

Валюта РФ значительную часть торгов в пятницу, 16 февраля, котируется в минусе — поддержки рублю от интервенций Центрального банка России и невысоких по объему продаж экспортной выручки не хватает для защиты от локального валютного спроса. Причем в пятницу он может усилиться за счет минимизации риска к выходным дням, что находит основное отражение в росте пары доллар/рубль.

"В парах с евро и юанем были достигнуты минимумы с 9 января — 99,85 и 12,81 соответственно, а по отношению к доллару — отметка 93,00, самая плохая для рубля с 4 января, без учета двух кратковременных скачков курса в течение последнего месяца, которые участники рынке увязали скорее с техническим фактором", — пишет издание.

Решения Банка России сохранить по итогам пятничного совета директоров ключевую ставку на уровне 16% годовых оказало незначительное влияние на котировки. Также не спасут ситуацию и обещания Центробанка РФ удерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение продолжительного времени.

"Краткосрочным раздражителем для локального валютного рынка может выступать только внутридневное снижение нефти почти на 1%", — уточняют эксперты.

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