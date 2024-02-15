У России заберут миллиарды уже в 2024 году: сколько получит Украина из активов РФ

По словам заместителя министра юстиции Ирины Мудрой, в течение четырех лет Украина может получить 15-18 миллиарда долларов, однако для этого нужно выполнить определенную процедуру.

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Украинское правительство в 2024 году рассчитывает, что международные партнеры передадут четыре миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов. Об этом сказала в интервью Forbes заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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По ее словам, всего в течение четырех лет Украина может получить 15-18 миллиарда долларов, в том числе около четырех миллиардов долларов в этом году. Для этого нужно пройти несколько этапов:

нулевой — определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;

— определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано; первый — Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;

— Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении; второй — внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

"Уже состоялись переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Есть сдержанный оптимизм относительно того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если это произойдет, то Украине положены проценты с активов, которые были погашены в 2024-м", — рассказала она.

Также, как отметила заместитель главы Минюста, продолжаются переговоры о передаче уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Все средства сосредоточены в Бельгии, а в 2022 году на них был наложен 25% налог (около 1,7 миллиарда евро). Бельгийское правительство с этих средств сейчас поддерживает финансово украинских беженцев.

В то же время средства за 2023 год еще не обложены налогом, но ведутся переговоры о том, чтобы налог для них был на уровне 100%, а потом их передадут Украине. Речь идет о 4,4 миллиарда евро. Решение о передаче этих средств может принять правительство Бельгии.

"Наша принципиальная позиция — чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с Евросоюзом помощи. Скорее всего международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и так далее", — подчеркнула Ирина Мудра.

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Напомним, Совет Евросоюза 12 февраля 2024 года утвердил постановление, которым предоставляется возможность использовать прибыль от замороженных активов России в пользу Украины. Ранее была информация, что страны G7 и Евросоюз предлагают использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ в качестве залога для восстановления нашей страны.