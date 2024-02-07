РФ незаконно отобрала: Украина хочет найти и приватизировать зарубежное имущество СССР

Как сообщили в Фонде государственного имущества, информацию касательно объектов советского наследия, которые потеряла Украина, уже собирают с помощью Министерства иностранных дел.

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Почти через 33 года после развала СССР Украина решила вернуть свою часть советского наследия в активах за рубежом. Эти активы были незаконно присвоены Россией после того, как Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году. Над решением этого вопроса будут совместно работать Фонд государственного имущества (ФГИ) и Министерство иностранных дел Украины. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ФГИ.

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Так, по словам главы Фонда Виталия Коваля, если такие объекты приватизировать, тогда Вооруженные Силы Украины получат дополнительный источник поддержки. В ФГИ готовы провести работу по приватизации, поэтому сейчас Фонд и Министерство иностранных дел создают совместную рабочую группу по зарубежным активам.

"Будем сообща работать над возвращением имущества, которое после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией. ФГИ готов к приватизации таких объектов, ведь они могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ", — сказано в сообщении.

Конфискация активов РФ за войну против Украины

Министры иностранных дел ЕС, как сообщило 23 января агентство Bloomberg, согласились ввести налог на непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. Союзники Украины согласны с тем, что Москва должна возмести ущерб, нанесенный в ходе войны. Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в форме ценных бумаг и наличных денег.

В МИД Украины, тем временем говорят, что решение о конфискации российских активов будет принято в течение 2024 года. Как сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба возможно, что замороженные активы РФ будут передавать Украине частями, а не комплексно, но первые результаты должны быть в ближайшее время.

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При этом страны Евросоюза побаиваются ответной реакции России на конфискацию ее зарубежных активов в пользу Украины. Так, по информации Politico, Москва может устроить масштабные кибератаки на западные страны.

Также напомним, что недавно Украина решила национализировать нефтегазовые активы подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова на полмиллиарда гривен.